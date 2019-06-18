Ближайший соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу 18 июня, после того как срок его ареста был сокращен.
Leonidas Volkovas, Aleksėjus Navalnas
© Itar-Tass / Scanpix

Ближайший соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков утром во вторник, 18 июня, вышел на свободу, после того как суд сократил его срок ареста с 15 до 8 суток. Об этом сам Волков сообщил на своей странице в Twitter.

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10 июня Волков, только что отбывший 20 суток административного ареста, был приговорен к еще 15 суткам по обвинению в нарушении закона об организации митингов.

Аресты Волкова за нарушение закона о митингах в Санкт-Петербурге и Москве

Тверской суд Москвы признал Волкова организатором протеста против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге в том месте, где его проведение не было разрешено. Изначально акция на площади Ленина была согласована с властями, но затем мэрия объявила о невозможности ее проведения в связи с аварийными работами, вызванными прорывом трубопровода.

До этого Леонид Волков был приговорен к 20 суткам административного ареста за организацию "через интернет" аналогичной акции в Москве.

В 2018 году Волков возглавлял избирательный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, который, однако, в итоге не был допущен к участию в президентских выборах.

Deutsche Welle
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