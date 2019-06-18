Леонид Волков вышел на свободу

Ближайший соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков утром во вторник, 18 июня, вышел на свободу, после того как суд сократил его срок ареста с 15 до 8 суток. Об этом сам Волков сообщил на своей странице в Twitter.
6 часов утра и @leonidvolkov (и другие). На свободе! pic.twitter.com/FPKfoKBbQW— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) 18 июня 2019 г.
10 июня Волков, только что отбывший 20 суток административного ареста, был приговорен к еще 15 суткам по обвинению в нарушении закона об организации митингов.
Аресты Волкова за нарушение закона о митингах в Санкт-Петербурге и Москве
Тверской суд Москвы признал Волкова организатором протеста против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге в том месте, где его проведение не было разрешено. Изначально акция на площади Ленина была согласована с властями, но затем мэрия объявила о невозможности ее проведения в связи с аварийными работами, вызванными прорывом трубопровода.
До этого Леонид Волков был приговорен к 20 суткам административного ареста за организацию "через интернет" аналогичной акции в Москве.
В 2018 году Волков возглавлял избирательный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, который, однако, в итоге не был допущен к участию в президентских выборах.
В Москве умер борец с диссидентами и "самиздатом" генерал КГБ Бобков (1)
В Москве в возрасте 93 лет скончался генерал армии...
Рейтинг Путина снова снизился, несмотря на новую методику ВЦИОМ (59)
Рейтинг президента России Владимира Путина снова упал,...
ВИДЕО: в аэропорту Краснодара Boeing авиакомпании S7 совершил жесткую посадку (3)
В ночь на субботу 15 июня в аэропорту Краснодара...
TOP новостей
Науседа: правящие оказывают давление на главу парламента (57)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...
Борьба за один из высших постов в ЕС: будущее Грибаускайте определят пять неизвестных (11)
Даля Грибаускайте никогда не принадлежала ни к одной...
Зарубежным стартаперам упростили выдачу литовских виз
Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям,...
Kaк "не сдаться без боя" или осторожные амбиции Святослава Вакарчука: 15% в парламенте без старых политиков Специально для DELFI (136)
Когда победа Владимира Зеленского на президентских...