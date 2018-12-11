Парфенов рассуждает о присужденном в результате конкурса новом названии аэропорта в Калининграде, который теперь будет носить имя Елизаветы Петровны. Он считает, что "не тем наименованием занялись. С наименованием Калининград что-то давно делать надо", — заметил журналист.

"Уже давно (город) Калинин снова Тверь. Уже давно в Москве никто не вспоминает, что Новый Арбат — это Калининский проспект. И подмосковный Калининград переименован в Королев. И чего увековечивать имя этого ничтожного всесоюзного старосты, этого дедушки Калинина из советской сказки, фиктивного главы государства при Сталине".

Журналист считает, что 70 лет Калининграда не перевешивает 700 лет Кенигсберга. "Да, в состав России входит часть Восточной Пруссии. Ну и кто про это забудет? И не надо про это забывать. Это наша история — богатая и разнообразная. Мы хотим именем Калинина что-то тут закамуфлировать? Оно ни на что не годится, имя это. Это Кенигсберг город, чего с ним ни крути", — добавил он.

"И уж возвращая Кенигсберг, надо вернуть имя и Тильзиту, городу в Калининградской области, по которому заключили знаменитый Тильзитский мир. Потому что сейчас там названия в общем нет. Советск — это же просто какое-то постыдное недоразумение", — отметил Парфенов.

Имя императрицы Елизаветы Петровны победило по итогам голосования в конкурсе "Великие имена России". В короткий список наименований для Калининградского аэропорта "Храброво" также вошли полководцы Александр Василевский и Иван Черняховский, а также философ Иммануил Кант.

В начале октября этого этого года министр культуры Владимир Мединский предложил присвоить российским аэропортам имена исторических личностей. Голосование в конкурсе проходило в несколько этапов. Всего в нем участвовали 47 крупнейших аэропортов России.