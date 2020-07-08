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Лефортовский суд Москвы во вторник, 7 июля, избрал меру пресечения для советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова. Его арестовали на 2 месяца, передает корреспондент DW из зала суда. По запросу следователя ФСБ Александра Чабана, поддержанного представителем прокуратуры, заседание суда проходило в закрытом режиме.
Ivanas Safronovas
Ivanas Safronovas
© Itar-Tass / Scanpix

30-летний Иван Сафронов - бывший сотрудник газет "Коммерсант" и "Ведомости" - был задержан ранее 7 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". В ФСБ заявили, что Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации".

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Во время работы в СМИ Сафронов освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества. В мае Сафронов стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике.

В июне 2019 года в суд поступили материалы о привлечении газеты "Коммерсант" к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Поводом для этого могла послужить статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35, одним из ее авторов был Иван Сафронов. "Коммерсант" удалил этот материал со своего сайта.

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Deutsche Welle
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