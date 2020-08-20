Врачи больницы в Омске, куда был помещен с подозрением на отравление создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, отказались разговаривать с лечащим врачом оппозиционера Анастасией Васильевой. Об этом она сама рассказала в интервью DW в четверг, 20 августа.
"Я знаю лишь, что есть зрачковая реакция, - сообщила Васильева, добавив, что летит в Омск. - Я приеду и буду настаивать на том, чтобы мне дали его осмотреть". Решение о переводе Навального в другую больницу лечащий врач намерена принять после его осмотра. По словам Васильевой, сейчас соратники Навального выбирают больницу, в которую его перевезут. Поскольку он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), вариант перевозки в клинику за границу не рассматривается. "Его надо спасать", - подчеркнула медик.
По ее словам, о том, что политик госпитализирован и впал в кому, она узнала от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. "Она мне сразу написала", - сообщила DW лечащий врач.
Алексей Навальный сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем микроблоге Twitter в четверг, 20 августа. По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации с подключенным ИВЛ. По словам Киры Ярмыш, политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай: "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость".
Летом 2019 года, предположительно, был отравлен, находясь в спецприемнике в Москве. Он обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением о преступлении.
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