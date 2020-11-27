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В ходе визита в Минск глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Евросоюз в "недружественном поведении", ограничивающем возможности диалога, и оказании давления на Россию и Беларусь.
Лавров усомнился в целесообразности сотрудничества с Евросоюзом
© Itar-Tass / Scanpix

Москва сомневается в целесообразности взаимодействия со структурами Евросоюза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела — как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде", — указал глава российского внешнеполитического ведомства в четверг, 26 ноября, выступая на проходящем в Минске заседании коллегий МИД России и Беларуси.

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По словам Лаврова, отношения Москвы с Брюсселем сейчас складываются непросто из-за "непартнерского, а часто недружественного поведения ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза". Глава российской дипломатии считает, что многие страны ЕС не способны отказаться "от высокомерной привычки разговаривать с другими с позиции силы", которая "ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога".

Лавров также обвинил ЕС в оказании давления на РФ и Беларусь "с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран" и вмешательстве во внутренние дела Минска и Москвы путем "организации массовых беспорядков" и финансирования и иной поддержки оппозиции.

Санкции Евросоюза в отношении России


С 2014 года Евросоюз неоднократно вводил санкции в отношении России. В частности, из-за вооруженного конфликта в Донбассе и аннексии Москвой украинского полуострова Крым, а также в связи с отравлением нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В 2020 году под санкции Евросоюза подпали двое физических и одно юридическое лицо в РФ, подозреваемые в причастности к кибератаке на германский бундестаг, а также шесть физлиц и одно учреждение из РФ — в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. В свою очередь, Россия также неоднократно вводила против ЕС "ответные" санкции.

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Deutsche Welle
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