Российский министр обратил внимание на то, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе препятствует ядерному разоружению, в то время как в рамках "совместных ядерных миссий" планируется применение американских нестратегических ядерных боеприпасов с участием неядерных членов НАТО, сообщает Gazeta.ru.

"Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", — подчеркнул Лавров в ходе конференции по разоружению в Женеве.

Глава МИД России также заявил, что пересматривать иранскую ядерную сделку опасно, а все вопросы нужно решать вместе с Тегераном. По его словам, российская сторона считает необходимым в полном объеме выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВДП), "вскрывать" который крайне опасно.

"И если есть желание в этом же формате, который согласовывал СВПД, или в другом формате обсуждать какие-то вопросы, касающиеся Ирана, то делать это с обязательным участием Ирана и делать это на принципах, на которых согласовывался сам план, то есть на основе консенсуса, а не ультиматумами", — заявил Лавров.

В середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности глава российского МИД назвал заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран, в том числе в Brexit и референдум в Каталонии, "ошибочным" стереотипом. Лавров отметил, что в Европе в 1990-е годы преобладало представление о России как о "подмастерье", которого необходимо обучать "по западным стандартам".

По его словам, Москва озабочена наращиванием присутствия НАТО на Балтике. Лавров также обвинил НАТО в попытке воссоздать климат "холодной войны". "По большому счету НАТО существует уже искусственно. После того, как исчезли Советский Союз и Варшавский договор, Альянс утратил смысл своего существования. Прежде всего, наши заокеанские коллеги поддерживали военно-политический блок Североатлантического альянса в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу", — сказал он, указав, что США и НАТО "под шумок" российско-белорусских учений разместили дополнительный контингент в странах Балтии и Польше.