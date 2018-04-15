По его словам, Россия "с большим трепетом" относится к установлению фактов. Министр рассказал, что специалисты швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО и использовались для отравления Скрипалей, а затем представили свое заключение.
"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось", — цитирует Лавров заключение.
Министр подчеркнул, что в итоговый доклад ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) эти данные не вошли.
Ранее источники в британской сфере безопасности сообщили о планах руководства города Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по возведению трехметровых заборов вокруг мест, которые они посещали перед инцидентом.
Места, о которых идет речь, планируется держать огороженными на протяжении около шести месяцев. Сам дом, в котором проживали Скрипали в Солсбери, могут снести, так как это представляется более эффективным, чем обследовать его в поисках следов отравляющего вещества. Ресторан, который посетили Скрипали перед отравлением, также могут снести.
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