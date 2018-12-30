Евросоюз голосовал против российского предложения, то есть за то, чтобы ДРСМД перестал существовать. Министр предположил, что действия Евросоюза можно объяснить ложно понятой солидарностью.

Об этом Лавров сообщил в эфире программы "Москва. Путин. Кремль" на канале "Россия 1".

21 декабря Генассамблея ООН не приняла резолюцию России о сохранении ДРСМД.