"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - сказал он.

Также глава МИД РФ заявил, что украинский режим имеет все черты неонацистского. "Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос о том, почему Москва не прерывает отношения с Киевом, Лавров подчеркнул: "Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения".

"Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ", - обратил внимание глава ведомства. По его словам, для этого "придется урегулировать внутренние проблемы Украины". "Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР", - добавил Лавров.

Минские соглашения - единственный способ преодолеть кризис в Донбассе, отметил Лавров.

"Минские договоренности альтернативы не имеют, - подчеркнул министр. - Я так говорил и в позапрошлом году".

Отвечая на реплику журналиста о том, что минские соглашения якобы не работают, он сказал: "Устав ООН тоже нарушают много раз, и он тоже много раз не работает. Но поддаваться паническим эмоциям непозволительно".