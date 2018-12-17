Россия, признав самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики ("ЛНР" и "ДНР"), потеряет отношения с Украиной. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, почему Россия не признает "ДНР" и "ЛНР".
Sergejus Lavrovas
© Reuters / Scanpix

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - сказал он.

Также глава МИД РФ заявил, что украинский режим имеет все черты неонацистского. "Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", - сказал Лавров.

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Отвечая на вопрос о том, почему Москва не прерывает отношения с Киевом, Лавров подчеркнул: "Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения".

"Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ", - обратил внимание глава ведомства. По его словам, для этого "придется урегулировать внутренние проблемы Украины". "Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР", - добавил Лавров.

Минские соглашения - единственный способ преодолеть кризис в Донбассе, отметил Лавров.

"Минские договоренности альтернативы не имеют, - подчеркнул министр. - Я так говорил и в позапрошлом году".

Отвечая на реплику журналиста о том, что минские соглашения якобы не работают, он сказал: "Устав ООН тоже нарушают много раз, и он тоже много раз не работает. Но поддаваться паническим эмоциям непозволительно".

ТАСС
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