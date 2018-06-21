Об этом свидетельствует сообщение МИД РФ, размещенное на сайте ведомства по итогам встречи двух чиновников.

"Внимание генсекретаря было привлечено к необходимости более активно задействовать профильные механизмы организации по защите прав национальных меньшинств на пространстве Совета Европы, прежде всего в Украине и в странах Балтии", - говорится в сообщении.

У России есть претензии к Украине и к балтийским государствам по поводу якобы притеснений русскоязычных. В частности, Российская Федерация обратилась к НАТО с просьбой надавить на Украину по поводу изменения языковой норм закона "Об образовании".

Также МИД России обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных через реформу образования.

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагает ввести против Риги санкции.

Ранее президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" пожаловался на притеснения неграждан на территории балтийских государств.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о введении санкций против Латвии в связи с тем, что страна "запрещает учиться на русском языке".