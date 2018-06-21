Об этом свидетельствует сообщение МИД РФ, размещенное на сайте ведомства по итогам встречи двух чиновников.
"Внимание генсекретаря было привлечено к необходимости более активно задействовать профильные механизмы организации по защите прав национальных меньшинств на пространстве Совета Европы, прежде всего в Украине и в странах Балтии", - говорится в сообщении.
У России есть претензии к Украине и к балтийским государствам по поводу якобы притеснений русскоязычных. В частности, Российская Федерация обратилась к НАТО с просьбой надавить на Украину по поводу изменения языковой норм закона "Об образовании".
Также МИД России обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных через реформу образования.
Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагает ввести против Риги санкции.
Ранее президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" пожаловался на притеснения неграждан на территории балтийских государств.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос о введении санкций против Латвии в связи с тем, что страна "запрещает учиться на русском языке".
Голодовку Олега Сенцова в России сравнили с лечебным голоданием (5)
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна...
Россия планирует занять место США в Совете ООН по правам человека (8)
РФ выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет ООН...
Россия хочет возобновить выпуск украинского самолёта (60)
Российское предприятие «Авиастар», в прошлом...
Лавров пожаловался генсеку Совета Европы на притеснения нацменьшинств в Украине и Балтии (18)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на...
Forbes обнаружил у Шувалова элитный самолет (2)
По данным издания, стоимость дальнемагистрального...
TOP новостей
Самая красивая деревня Литвы: усадьбы здесь стоят 200 000 евро
Самой красивой литовской деревней выбрали Грабийолай...
Если парламент не передумает, в следующем году в воскресенье и праздники магазины работать не будут (19)
В последнее воскресенье и в праздники магазины в Литве...
Опрос среди эмигрантов: налицо человеческая трагедия (77)
Всего 30% эмигрантов говорят, что в Литве они жили...
Поездка в Вильнюс стала для пассажиров настоящим испытанием (20)
Поездка на междугороднем автобусе стала для пассажиров...