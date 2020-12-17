Лавров отрицает причастность Кремля к отравлению Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает возможную причастность Кремля к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. "Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России", - сказал Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Хорватии Горданом Радманом в Загребе во вторник, 16 декабря. Такие сообщения "забавно читать", добавил российский министр. "И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата", - продолжил Сергей Лавров, указав на "ущербность такого подхода".
Расследование Bellingcat об отравлении "Новичком" Навального
Глава МИД РФ стал первым высокопоставленным российским чиновником, который прокомментировал опубликованное 14 декабря расследование издания Bellingcat о предполагаемых организаторах и соучастниках отравления Навального. Из публикации следует, что ими были сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), следившие за оппозиционером в его поездках по России с 2017 года. По словам самого Навального, из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично президента Владимира Путина.
Ожидалось, что журналисты попросят прокомментировать появившуюся информацию пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Но тот отменил сразу два ежедневных брифинга для СМИ 15 и 16 декабря, сославшись на подготовку к ежегодной пресс-конференции президента, намеченной на 17 декабря.
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