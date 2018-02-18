По словам министра, за "минувшие десятилетия" Евросоюз не смог найти "золотую середину" в отношениях с Москвой. "Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду — от Brexit до каталонского референдума", — сказал Лавров.

Он отметил при этом, что в Европе в 1990-е годы преобладало представление о России как о "подмастерье", которого необходимо обучать "по западным стандартам".

Ранее ряд стран выступил с обвинениями в отношении России, официально обвинив ее в массовой хакерской атаке​ с помощью вредоносной программы NotPetya, произошедшей летом 2017 года. С обвинениями выступили Великобритания, Дания, Австралия и США. Вашингтон также заявил, что кибератака является доказательством участия Москвы в конфликте в Донбассе.

Кроме того, 16 февраля прокуратура США опубликовала обвинительное заключение, исходя из которого 13 граждан России считаются подозреваемыми во вмешательстве в президентские выборы в США.

Среди них — Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Александра Крылова, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда и другие.