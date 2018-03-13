"Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что обвиняемая в применении химоружия российская сторона имеет право получить образцы отравляющего вещества, сообщает РИА "Новости".

"Если говорить о том, что обязана сделать Великобритания в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, то это следующее: во-первых, немедленно, как только возникли подозрения, что было применено отравляющее вещество, запрещенное конвенцией, немедленно нужно обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является страной происхождения данного вещества", — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона запросила через официальную ноту доступ к этому веществу, чтобы эксперты из России могли проанализировать его в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия, но получила отказ от Великобритании.

Сергей Лавров назвал британские заявления о причастности России к отравлению Скрипаля "чушью" и подчеркнул, что если предусмотренные Конвенцией действия будут выполнены Великобританией, Россия выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос Лондона в то время, которое отводится на подготовку ответа.

Член Совета Федерации Константин Косачев в фейсбуке прокомментировал обвинения Великобритании в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Логика в нынешних обвинениях отсутствует полностью, если только не принять за логику становящееся маниакальным стремление Запада, где Британия одна из запевал, раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи", — написал Косачев.

По его словам, происходящие свидетельствует о деградации Великобритании. Он также отметил, что в деле отсутствует доказательная база. Косачев выдвинул две более вероятные версии произошедшего: "Первая — провокация окопавшихся в Великобритании ненавистников России, коих там более чем достаточно… И вторая — провокация западных спецслужб".

Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что "дело вызывает такую поспешность, насколько быстро было определено, что это именно это вещество. Но самое главное, что производилось оно якобы в России. Точно за неделю это невозможно определить, да вообще это невозможная история". По его словам, заявления Мэй являются бредовыми.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля.

Ранее Лавров назвал голословными обвинения в адрес России в причастности к преступлению и заявил о готовности Москвы содействовать расследованию.

"Мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда… Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии", — заявлял Лавров. По его мнению, "проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве, которая так до конца и не расследована".

5 марта сотрудники полиции британского Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позже стало известно, что речь идет об экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году. В 2006 году он был осужден в России по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу британских спецслужб.