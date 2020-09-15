Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI в понедельник, 14 сентября, обвинил страны Запада в высокомерии и провел параллель между нынешней реакцией западных стран на ситуацию с Алексеем Навальным и настроениями, которые "уже наблюдались" в истории Европы.

"Западные партнеры на нас посматривают с высокомерием <…> они смеют сомневаться в профессионализме наших врачей, следователей. Это позиция, которая, к сожалению, начинает напоминать другие времена", - заявил Лавров и добавил, что "высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдались в Европе и приводили к очень печальным последствиям".

По утверждению главы российского МИДа, ситуация с Навальным - лишь повод для западных стран ввести новые санкции против РФ.

Отравление Навального "Новичком"

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите".

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила результат, который не подлежит сомнению: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. 14 сентября стало известно, что к таким же выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции, куда обратилась немецкая сторона для проверки своих результатов.

Российское руководство отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.