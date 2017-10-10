Во время разговора Лавров подчеркнул, что к ситуации на Корейском полуострове привели именно "американские военные приготовления в регионе". Российский министр также призвал Вашингтон к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами.
Помимо этого, дипломаты обсудили ситуацию на Украине. В частности, Лавров отметил, что продвигаемый киевскими властями законопроект о "реинтеграции Донбасса" явно противоречит минским соглашениям и подрывает мирное урегулирование.
"Стороны обменялись мнениями о встрече между помощником президента РФ Вячеславом Сурковым и спецпредставителем США по украинской проблематике Куртом Волкером, которая состоялась в Белграде 7 октября, и подчеркнули важность продолжения контактов по этому каналу в интересах выработки реалистичных подходов к выполнению согласованного в Минске "Комплекса мер", — заявили в Москве.
Помимо этого, собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии, "включая перспективы взаимодействия России и США по обеспечению функционирования созданных там зон деэскалации и продвижению процесса политического урегулирования конфликта". Лавров указал на необходимость "бескомпромиссной борьбы с окопавшимися на сирийской земле террористическими группировками при неукоснительном соблюдении принципа территориальной целостности страны".
Дипломаты также обсудили и проблемы в двусторонних отношениях. Глава российского внешнеполитического ведомства вновь акцентировал требование Москвы о возвращении незаконно изъятых объектов российской дипломатической недвижимости и подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на судебное разбирательство и ответные меры.
"С обеих сторон была выражена поддержка продолжению диалога по сложным вопросам российско-американских отношений, который ведется заместителями глав внешнеполитических ведомств Сергеем Рябковым и Томасом Шенноном. Министры условились оставаться на связи по важным вопросам двусторонней и международной повестки дня", — резюмировали в МИДе.
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