К эскалации напряженности на Корейском полуострове привели действия США. Такую точку зрения озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Rexas Tillersonas ir Sergejus Lavrovas
© Sputnik / Scanpix

Во время разговора Лавров подчеркнул, что к ситуации на Корейском полуострове привели именно "американские военные приготовления в регионе". Российский министр также призвал Вашингтон к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами.

Помимо этого, дипломаты обсудили ситуацию на Украине. В частности, Лавров отметил, что продвигаемый киевскими властями законопроект о "реинтеграции Донбасса" явно противоречит минским соглашениям и подрывает мирное урегулирование.

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"Стороны обменялись мнениями о встрече между помощником президента РФ Вячеславом Сурковым и спецпредставителем США по украинской проблематике Куртом Волкером, которая состоялась в Белграде 7 октября, и подчеркнули важность продолжения контактов по этому каналу в интересах выработки реалистичных подходов к выполнению согласованного в Минске "Комплекса мер", — заявили в Москве.

Помимо этого, собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии, "включая перспективы взаимодействия России и США по обеспечению функционирования созданных там зон деэскалации и продвижению процесса политического урегулирования конфликта". Лавров указал на необходимость "бескомпромиссной борьбы с окопавшимися на сирийской земле террористическими группировками при неукоснительном соблюдении принципа территориальной целостности страны".

Дипломаты также обсудили и проблемы в двусторонних отношениях. Глава российского внешнеполитического ведомства вновь акцентировал требование Москвы о возвращении незаконно изъятых объектов российской дипломатической недвижимости и подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на судебное разбирательство и ответные меры.

"С обеих сторон была выражена поддержка продолжению диалога по сложным вопросам российско-американских отношений, который ведется заместителями глав внешнеполитических ведомств Сергеем Рябковым и Томасом Шенноном. Министры условились оставаться на связи по важным вопросам двусторонней и международной повестки дня", — резюмировали в МИДе.

NEWSru.com
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