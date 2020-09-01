"Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требовании, которое они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами", — сказал министр.
Он добавил, что в этих методах "не сильно проявляется" уважение к суверенитету Беларуси. Также, по его словам, сейчас наблюдаются попытки раскачать ситуацию в республике.
Напомним, что Литва, Латвия и Эстония в понедельник ввели санкции в отношении представителей белорусского режима, запретив въезд 30-ти гражданам Беларуси, включая Александра Лукашенко.
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