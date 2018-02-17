Лавров в субботу участвует в Мюнхенской конференции по безопасности - крупнейшем политическом форуме в Европе по этой теме. Он встречался с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который высказался за снятие с России части санкций после ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН.
После этого глава МИД побеседовал с журналистами. Он, впрочем, заявил, что не намерен как-либо реагировать на доклад США о якобы вмешательстве России в выборы в этой стране до предоставления фактических данных. "Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления… пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней", - цитирует дипломата "Интерфакс".
В целом заявления о российской угрозе Лавров назвал иррациональным мифом. Подобные страхи свидетельствуют о нехватке здравого смысла и понимания России, подчеркнул он.
"За минувшие десятилетия Евросоюз так и не смог найти "золотую середину" в отношениях с нашей страной. В 1990-е годы доминировало представление о России как о "подмастерье", которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду - от "брекзита" до каталонского референдума", - цитирует министра РИА "Новости".
Европу Лавров призвал "не плыть против течения истории" и начать сотрудничество по обновлению системы международных отношений: "Пора… начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах с опорой на центральную координирующую роль ООН... В интересах России - иметь своим соседом крепкий, предсказуемых Европейский союз, способный выступать ответственным участником международной жизни в полицентричном мире, который на наших глазах становится реальностью".
В пятницу вечером по московскому времени на сайте Минюста США был опубликован документ, в котором утверждается, что "Агентство интернет-исследований", связанное со структурами Пригожина, вмешивалось в американские президентские выборы 2016 года. Помимо "повара Путина" в списке обвиняемых оказались 12 граждан, работавших на него: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (она же Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Среди организаций, которые упомянуты в документе Минюста США, назывались "Агентство интернет исследований", Concord Management, а также Concord Catering.
В документе отмечалось, что "Агентство интернет-исследований" занималось вмешательством в американские выборы еще с 2014 года. Для этого компания использовала фейковые аккаунты в соцсетях, якобы принадлежащие гражданам США. В постах, которые публиковались агентством, содержались комментарии о политической жизни американцев. Большинство из них сводилось к критике кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон.
Лавров не стал комментировать "трепотню" США о вмешательстве РФ в выборы (17)
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него нет...
Лавров пообещал снижение стоимости транзита газа в Европу через "Северный поток — 2" (21)
В Москве рассчитывают, что окончательные решения по...
Верховный суд РФ отклонил жалобу Собчак на выдвижение Путина президентом (4)
Верховный суд РФ отклонил 16 февраля иск кандидата в...
Роскомнадзор заблокировал сайт политика Алексея Навального (21)
Сайт политика Алексея Навального, расположенный по...
МИД России признал гибель пяти россиян под ударом коалиции США в Сирии (59)
В результате авиаудара американской коалиции по группе...
TOP новостей
В Литве в списках призывников - гражданин Норвегии: с этим государством у меня ничего общего (74)
В редакцию DELFI обратился мужчина, который в списках...
Кандидаты в президенты: y кого из них вы бы купили подержанный автомобиль? (49)
Гитанас Науседа , Саулюс Сквернялис или Наглис...
Новая школа в Пилайте – муниципальная или католическая? (1)
Самоуправление Вильнюса в ходе состоявшегося в январе...
В Литву возвращаются морозы: местами до -20 (4)
В Литву возвращается холодная погода . Похолодает уже...
Взрыв в Вильнюсе: мужчина погиб, женщина ранена (19)
В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе на улице Жеминос...