Лавров в субботу участвует в Мюнхенской конференции по безопасности - крупнейшем политическом форуме в Европе по этой теме. Он встречался с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который высказался за снятие с России части санкций после ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН.

После этого глава МИД побеседовал с журналистами. Он, впрочем, заявил, что не намерен как-либо реагировать на доклад США о якобы вмешательстве России в выборы в этой стране до предоставления фактических данных. "Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления… пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней", - цитирует дипломата "Интерфакс".

В целом заявления о российской угрозе Лавров назвал иррациональным мифом. Подобные страхи свидетельствуют о нехватке здравого смысла и понимания России, подчеркнул он.

"За минувшие десятилетия Евросоюз так и не смог найти "золотую середину" в отношениях с нашей страной. В 1990-е годы доминировало представление о России как о "подмастерье", которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду - от "брекзита" до каталонского референдума", - цитирует министра РИА "Новости".

Европу Лавров призвал "не плыть против течения истории" и начать сотрудничество по обновлению системы международных отношений: "Пора… начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах с опорой на центральную координирующую роль ООН... В интересах России - иметь своим соседом крепкий, предсказуемых Европейский союз, способный выступать ответственным участником международной жизни в полицентричном мире, который на наших глазах становится реальностью".

В пятницу вечером по московскому времени на сайте Минюста США был опубликован документ, в котором утверждается, что "Агентство интернет-исследований", связанное со структурами Пригожина, вмешивалось в американские президентские выборы 2016 года. Помимо "повара Путина" в списке обвиняемых оказались 12 граждан, работавших на него: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (она же Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Среди организаций, которые упомянуты в документе Минюста США, назывались "Агентство интернет исследований", Concord Management, а также Concord Catering.

В документе отмечалось, что "Агентство интернет-исследований" занималось вмешательством в американские выборы еще с 2014 года. Для этого компания использовала фейковые аккаунты в соцсетях, якобы принадлежащие гражданам США. В постах, которые публиковались агентством, содержались комментарии о политической жизни американцев. Большинство из них сводилось к критике кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон.