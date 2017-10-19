"Мы, конечно, озабочены развитием военно-политической ситуации на Балтике, в том числе наращиванием присутствия НАТО в этом регионе. Мы рассматриваем те процессы, которые здесь происходят, как часть осознанной стратегической линии на сдерживание Российской Федерации", — заявил Лавров.
Он добавил, что "эта стратегия не скрывается руководителями НАТО, прежде всего, Соединенными Штатами".
Ранее Лавров обвинил НАТО в попытке воссоздать климат "холодной войны". "За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны, много делала для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике, в мире в целом", — отметил министр.
Лавров подчеркнул, что это не встретило взаимности со стороны западных партнеров, "опьяненных иллюзией наступления конца истории и до сих пор пытающихся приспособить к сегодняшним реалиям рудиментарные институты эпохи блокового противостояния".
По словам главы российского МИДа, "НАТО стремится воссоздать климат холодной войны и отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ".
"Запад выстраивал свою политику по принципу "кто не с нами, тот против нас", встав на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения", — заключил Лавров.
По его мнению, на двусторонних отношениях между США и России негативно сказываются "мины замедленного действия", заложенные еще при Бараке Обаме, а в Вашингтоне, увлеченном сейчас параноидальной русофобией, наблюдается массовый психоз.
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