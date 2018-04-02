"Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей. Но мы весьма и весьма заинтересованы, больше, чем кто-либо другой, чтобы установить истину", — сказал он на пресс-конференции в Москве в понедельник, 2 апреля.
Лавров назвал недостойными и неприемлемыми утверждения Лондона о том, что либо президент России Владимир Путин приказал отравить Скрипалей, либо Россия утратила контроль над своим химическим потенциалом.
"Когда нам наши коллеги говорят: мы столько обращений направляем в адрес России, и они все остаются без ответа, — обращение-то одно — либо признайте, что это был приказ с самого верха, либо признайтесь, что вы утратили контроль, и кто-то стащил это отравляющее вещество и применил его в Великобритании. Это несерьезно, это недостойно и абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности в дипломатии", — подчеркнул российский министр.
Обвинение в адрес Лондона
Глава МИД России выразил мнение, что отравление Скрипалей может быть выгодно и британским спецслужбам, и британскому правительству, которое, по его словам, "оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, которые они обеспечат "Брекзит".
Лавров подчеркнул, что Россия будет настаивать "на выяснении всех фактов" по "делу Скрипаля". "4 апреля по нашей инициативе собирается специальная сессия исполкома Организации по запрещению химического оружия", — сообщил министр, добавив, что Россия направила конкретные вопросы в технический секретариат ОЗХО, а также британским и французским коллегам. Он также отметил, что Россия желает знать, на каких основаниях к расследованию дела об отравлении Скрипалей подключилась Франция.
Лавров категорически отверг причастность России к отравлению Скрипаля (3)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров...
Россия против Запада: новая холодная война или еще нет? (191)
Отношения России и Запада холодны и суровы, как...
Каспаров призывает лишить Путина славы и бойкотировать ЧМ-2018 по футболу (69)
Российский гроссмейстер Гарри Каспаров призвал...
Огонь распространялся по торговому центру в Кемерово лавинообразно (13)
Эксперты предполагают, что во время пожара в "Зимней...
Митинг в Волоколамске собрал около 3 тысяч человек (8)
Жители города потребовали немедленного закрытия...
TOP новостей
Медики: вопрос законности абортов не должен быть связан с религией (5)
Если Сейм одобрит поправки к закону и запретит...
Погода: ожидает приятный сюрприз - через пару дней станет тепло (4)
В понедельник погода в Литве еще будет зависеть от...
Следы химического оружия находили и на территории Литвы (48)
На фоне разговоров об отравлении в Великобритании...
В Сейме предлагают ввести в международных школах историю Литвы (35)
Сейм обсудит предложение преподавать в международных...
Закрытие ИАЭС: европарламентарии ознакомятся ситуацией (24)
На этой неделе в Литву прибудет делегация...