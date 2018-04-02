"Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей. Но мы весьма и весьма заинтересованы, больше, чем кто-либо другой, чтобы установить истину", — сказал он на пресс-конференции в Москве в понедельник, 2 апреля.

Лавров назвал недостойными и неприемлемыми утверждения Лондона о том, что либо президент России Владимир Путин приказал отравить Скрипалей, либо Россия утратила контроль над своим химическим потенциалом.

"Когда нам наши коллеги говорят: мы столько обращений направляем в адрес России, и они все остаются без ответа, — обращение-то одно — либо признайте, что это был приказ с самого верха, либо признайтесь, что вы утратили контроль, и кто-то стащил это отравляющее вещество и применил его в Великобритании. Это несерьезно, это недостойно и абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности в дипломатии", — подчеркнул российский министр.

Обвинение в адрес Лондона

Глава МИД России выразил мнение, что отравление Скрипалей может быть выгодно и британским спецслужбам, и британскому правительству, которое, по его словам, "оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, которые они обеспечат "Брекзит".

Лавров подчеркнул, что Россия будет настаивать "на выяснении всех фактов" по "делу Скрипаля". "4 апреля по нашей инициативе собирается специальная сессия исполкома Организации по запрещению химического оружия", — сообщил министр, добавив, что Россия направила конкретные вопросы в технический секретариат ОЗХО, а также британским и французским коллегам. Он также отметил, что Россия желает знать, на каких основаниях к расследованию дела об отравлении Скрипалей подключилась Франция.