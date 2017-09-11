«Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом», — сказал Лавров.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите БРИКС заявил, что даст поручение российскому МИД обратиться в суд из-за решения США ограничить доступ в ряд дипломатических объектов России. Также президент заявил, что для достижения полного равенства по количеству сотрудников дипмиссий обеих стран численность американского персонала следует сократить еще на 155 человек.

2 сентября власти США решили ограничить доступ России к зданиям торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. Также американские власти потребовали закрыть генконсульство России в Сан-Франциско. Таким образом США ответили на решение сократить количество сотрудников американского дипломатического представительства. В МИД России, в свою очередь, такое решение приняли из-за нового пакета санкций, который США ввели в начале августа.

После объявления МИД России о необходимости сократить штат американской дипмиссии, в посольстве США 21 августа сообщили, что из-за этого ограничат выдачу неиммиграционных виз россиянам до 1 сентября. В указанную дату консульство в Москве возобновило оформление документов. Что касается консульств в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, то они приостановили выдачу виз на неопределенный срок.