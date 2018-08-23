По состоянию на 14:24 по московскому времени, курс доллара составил 68,01 рубля за $1, прибавив 73,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня, а евро торговался на отметке 79,01 рубля за единицу (+ 1,16 руб). В ходе нынешних торгов курс евро колебался в диапазоне 77,925-79,0225 рубля за EUR1. Пара евро-доллар торговалась с повышением на 0,35% - до $1,161 (выше $1,16 впервые с 9 августа), сообщается в публикации.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к евро и доллару объясняется вступлением в силу с 22 августа первой части нового пакета антироссийских санкций Вашингтона, а также продолжающимся ростом единой европейской валюты в паре с долларом на глобальном рынке.

Новые ограничительные меры США стали ответом на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", в причастности к которому Лондон и Вашингтон обвиняют Россию. В американском Госдепартаменте убеждены, что РФ таким образом нарушила закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

В рамках первой части новых американских санкций под запрет попадает поставка России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию, в ноябре вступит в силу вторая, гораздо более чувствительная часть новых санкций США. Она будет включать понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, практически полное торговое эмбарго, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и блокирование кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Накануне вступления в силу первой части новых ограничений президент США Дональд Трамп, говоря об антироссийский санкциях в целом, выразил готовность отменить их только при условии, если РФ сделает что-либо в пользу Вашингтона, в частности, предпримет шаги для совместной работы по Сирии и Украине. В Кремле сказали, что не поняли, чего именно ожидает Трамп, и указали на "абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле регулирования".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее сравнил новые американские санкции с объявлением экономической войны, на которое надо будет реагировать экономическими, политическими, а, "в случае необходимости, и иными" методами.