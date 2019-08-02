2 августа в 12:15 мск курс доллара к рублю на Московской бирже превысил отметку в 65 руб., следует из данных на сайте торговой площадки. Максимально зафиксированная цена составила 65,06 коп.
Однако, преодолев порог 65 руб., доллар стал падать и к 12:37 мск достиг уровня 64,85 руб. После этого американская валюта снова начала дорожать.
Укреплялась и европейская валюта, перешагнув за отметку 72 руб. Максимум, по состоянию на 13:00 мск, зафиксирован на отметке 72,22 руб. Как и в случае с долларом, после этого рубль немного отыграл падение.
Российская валюта оказалась под давлением, следуя общим негативным настроениям на глобальных финансовых рынках: рубль потерял 1,1% в паре с долларом и 1,2% в паре с евро, оказавшись в числе лидеров падения, пишет главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова в обзоре (есть у РБК).
На российскую валюту также повлияли публикации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп решил ввести новые санкции в отношении России, отмечает она. "Возвращение санкционной темы в фокус внимания рынка в момент существенного ухудшения внешнего фона делает позиции рубля более уязвимыми, возвращая его в коридор 64–65,5 руб. Основным драйвером для российской валюты продолжит быть глобальная конъюнктура", — заключает Евдокимова.
На курсы влияют и планы США ввести новые пошлины на товары из Китая (они затронут товары на сумму $300 млрд, объявил президент Дональд Трамп), отмечают аналитики "ВТБ Капитала" (обзор есть у РБК).
В первом полугодии на рынке ОФЗ зафиксирован самый высокий приток иностранных портфельных инвестиций за всю историю, также пишут они. Из-за этого рубль сейчас больше подвержен внешним шокам.
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