Так, в сети на 9:00 4 января проголосовали 5534 человек. Из этого количества 3788 человек считает, что союзное государство должен возглавить Лукашенко. За Путина проголосовало всего лишь 390 человек. 1356 респондентов не определились.
Подобные цифры и в телефонном голосовании. Лукашенко поддержали 86 человек. За Путина выступили 14 респондентов.
Тема интеграции и создания союзного государства согласно договору 1999 года получила широкое звучание после высказывания премьер-министра России Дмитрия Медведева в декабре прошлого года в Бресте.
"Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда, счетной палаты в том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года", – заявил Дмитрий Медведев во время союзного Совмина в городе над Бугом.
Заявление возмутило Александра Лукашенко.
"Я уже не говорю братским государством, потому что, как мне докладывают, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, для которых это понятие неприемлемо. Что ж, будем партнерами", – заявил он, сообщает пресс-служба главы государства.
Официальный Минск надеется получить от Кремля дополнительные преференции, в частности компенсацию за налоговый нефтяной маневр. В результате изменений российского законодательства, Минск потеряет десятки миллиардов долларов дополнительных поступлений в бюджет до 2024 года, пока будет реализовываться налоговый маневр. Стороны так и не достигли договоренности в этом вопросе.
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