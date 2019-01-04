Радиостанция "Эхо Москвы" решила провести голосование по вопросу, кто должен возглавить союзное государство России и Беларуси. Голосование проводится в сети, а также по телефону. Во всех случаях существенное большинство респондентов отдали свой голос в пользу Александра Лукашенко, сообщает Belsat.eu.
Putinas susitiko su A. Lukašenka
© AFP / Scanpix

Так, в сети на 9:00 4 января проголосовали 5534 человек. Из этого количества 3788 человек считает, что союзное государство должен возглавить Лукашенко. За Путина проголосовало всего лишь 390 человек. 1356 респондентов не определились.

Голосование на сайте "Эха Москвы"
Голосование на сайте "Эха Москвы"
© Stop kadras
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Подобные цифры и в телефонном голосовании. Лукашенко поддержали 86 человек. За Путина выступили 14 респондентов.

Голосование на сайте "Эха Москвы"
Голосование на сайте "Эха Москвы"
© Stop kadras

Тема интеграции и создания союзного государства согласно договору 1999 года получила широкое звучание после высказывания премьер-министра России Дмитрия Медведева в декабре прошлого года в Бресте.

"Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда, счетной палаты в том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года", – заявил Дмитрий Медведев во время союзного Совмина в городе над Бугом.

Заявление возмутило Александра Лукашенко.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как мне докладывают, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, для которых это понятие неприемлемо. Что ж, будем партнерами", – заявил он, сообщает пресс-служба главы государства.

Официальный Минск надеется получить от Кремля дополнительные преференции, в частности компенсацию за налоговый нефтяной маневр. В результате изменений российского законодательства, Минск потеряет десятки миллиардов долларов дополнительных поступлений в бюджет до 2024 года, пока будет реализовываться налоговый маневр. Стороны так и не достигли договоренности в этом вопросе.

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