О встрече телеведущей с главой государства рассказала ее мать, член Совета Федерации Людмила Нарусова, и два анонимных источника ВВС. Собчак снимает фильм о своем отце, бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, при котором Путин начал свою карьеру во власти. Для этого фильма она и встречалась с президентом.
"После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине", - заявил собеседник ВВС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о встрече заявил: "Без комментариев". Собчак не ответила на запросы.
Соратник Навального Георгий Албуров прокомментировал сообщение ВВС так: "Есть два способа начать президентскую кампанию: сходить к Путину или начать ездить по регионам. Увы, Ксения Анатольевна остановилась на первом".
Российские СМИ уже больше месяца пишут о том, что бывшая ведущая шоу "Дом-2" может принять участие в предстоящих выборах главы государства весной 2018 года. На неделе в интервью журналу Glamour она подтвердила эту возможность: "Мне все интересно".
В сентябре Собчак обменивалась упреками с оппозиционером Алексеем Навальным, который тоже надеется выставить свою кандидатуру на выборы. Тот призывал ее не участвовать в "довольно омерзительных" кремлевских играх, а телеведущая настаивала, что он монополизирует оппозиционную повестку.
Издание The Bell и BBC называли кандидатов, которым Собчак предлагала войти в свой "штаб": предложения были озвучены гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой, создателю фонда "СПИД.Центр" Антону Красовскому и журналисту, автору книги "Вся кремлевская рать" и экс-главреду "Дождя" Михаилу Зыгарю. Такое же предложение она делала бывшему руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и бывшему журналисту радио "Свобода" Роману Суперу.
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