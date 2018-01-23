Объявившая о намерении участвовать в выборах президента России Ксения Собчак планирует в ближайшее время полететь в США, где она выступит с лекцией в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Об этом сообщили Дождю источники в ее окружении.
Ksenija Sobčiak
© Sipa / Scanpix

Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), который находится в Вашингтоне. На сайте организации сообщается, что ее выступление будет посвящено «перспективам и надеждам на поставторитарное будущее России». Мероприятие состоится 6 февраля.

Дождю не удалось получить оперативный комментарий от пресс-секретаря Собчак Ксении Чудиновой.

Статьи по теме:
Собчак собрала необходимые 100 000 подписей для выдвижения в президенты  (6)
"Яблоко" собрало необходимое число подписей для регистрации Явлинского кандидатом  (6)

Кроме того, Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), который находится в Вашингтоне. На сайте организации сообщается, что ее выступление будет посвящено «перспективам и надеждам на поставторитарное будущее России». Мероприятие состоится 6 февраля.

"Дождю" не удалось получить оперативный комментарий от пресс-секретаря Собчак Ксении Чудиновой.

Ранее "Дождю" стало известно, что Собчак побывала на Бали для встречи с потенциальными спонсорами ее избирательной кампании. Тогда же она написала в инстаграме, что летает по всему миру и ведет переговоры со спонсорами.

По данным ЦИК РФ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты по состоянию на 15 января, Собчак собрала более 80,5 миллионов рублей на кампанию.

Накануне, 22 января, штаб Собчак сообщил о том, что она собрала необходимые 100 тысяч подписей для регистрации на выборах президента России. По словам руководителя сети штабов Тимура Валеева, подписи штабы будут собирать с запасом на случай отбраковки.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Собчак пожаловалась в ЦИК на агитационный ролик о Путине с девочкой (7)

Российская телеведущая Ксения Собчак пожаловалась в...

Россия

"Би-би-си" раскрыла детали поездки Собчак в США (5)

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак во...

Подозреваемых в финансировании терроризма иностранцев не пустят в Россию

Правовое управление Госдумы РФ и комитет по развитию...

Подозреваемых в соучастии в нападении на школу в Бурятии арестовали

Двух подростков, задержанных по подозрению в соучастии...

Ксения Собчак в США расскажет о поставторитарном будущем России (28)

Объявившая о намерении участвовать в выборах...

Министерство культуры России отменило прокат фильма "Смерть Сталина" (30)

Министерство культуры России отозвало лицензию у...

TOP новостей

Аналитик об эмиграции из Литвы: худшее уже в прошлом (5)

Темпы эмиграции в Литве в этом году должны сократиться,...

Для выяснения связей Карбаускиса с Россией создадут комиссию и обратятся в ДГБ (54)

У депутатов литовского парламента и журналистов...

Литва отказывается от проекта подземного хранилища газа в Сидяряй (15)

Литва отказывается от намерений оборудовать подземное...

Погода: на смену зимнему морозу придет потепление и слякоть

В середине недели погода изменится. В страну идет волна...

В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (219)

В прошлом году потребление природного газа в Литве...