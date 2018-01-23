Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), который находится в Вашингтоне. На сайте организации сообщается, что ее выступление будет посвящено «перспективам и надеждам на поставторитарное будущее России». Мероприятие состоится 6 февраля.
Дождю не удалось получить оперативный комментарий от пресс-секретаря Собчак Ксении Чудиновой.
Кроме того, Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), который находится в Вашингтоне. На сайте организации сообщается, что ее выступление будет посвящено «перспективам и надеждам на поставторитарное будущее России». Мероприятие состоится 6 февраля.
"Дождю" не удалось получить оперативный комментарий от пресс-секретаря Собчак Ксении Чудиновой.
Ранее "Дождю" стало известно, что Собчак побывала на Бали для встречи с потенциальными спонсорами ее избирательной кампании. Тогда же она написала в инстаграме, что летает по всему миру и ведет переговоры со спонсорами.
По данным ЦИК РФ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты по состоянию на 15 января, Собчак собрала более 80,5 миллионов рублей на кампанию.
Накануне, 22 января, штаб Собчак сообщил о том, что она собрала необходимые 100 тысяч подписей для регистрации на выборах президента России. По словам руководителя сети штабов Тимура Валеева, подписи штабы будут собирать с запасом на случай отбраковки.
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