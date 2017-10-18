Примечательно, что в урле письма Собчак на сайте "Ведомостей" стоит дата "2017/09/30", то есть 30 сентября, хотя во всех остальных публикациях за сегодня дата сегодняшняя. На это обратил внимание в своем Twitter журналист Филипп Киреев. Письмо появилось на сайте "Ведомостей" ровно за час до обещанной на телеканале "Дождь" "сенсации", связанной с Собчак.

"В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста - я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "Против всех", - говорится в письме Собчак.

"Я - вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить и на равных со всем мировым сообществом и соседями решать, чей же Крым на самом деле", - сообщается в письме.

В письме говорится также о попытках чиновников скомпроментировать ее и использовать в своих целях, нападках "части моих друзей-либералов" и "спекуляциях диванных политологов", которые не помешали, однако, ей выдвинуться на пользу оппозиции и "всего общества".

Большинство должно осознать необходимость изменений, пишет она, выборы бойкотировать нельзя, даже если Алексей Навальный не будет до них допущен, нужно участвовать и требовать "честного судейства", какое, по ее мнению, возможно и было на муниципальных выборах в Москве, где оппозиция потеснила единороссов.

"Каждый из нас может и должен заявить о своей позиции, о своем несогласии с властью, которая хочет четвертьвековой несменяемости, несогласии с разрушающимся образованием и здравоохранением, с чудовищной коррупцией и пропагандой, пропитавшей все общество, от сельской школы до Кремля, с повсеместным засильем силовиков, с войной, с международной изоляцией", - пишет Ксения Собчак в манифесте.

Она утверждает, что своим участием в мартовских президентских выборах хочет вернуть исключенную из бюллетеней графу "Против всех", которая была на выборах в 1990-е годы.

"Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат недопущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать "Хватит! Достали!" - призывает кандидат.

Основные аргументы в пользу выдвижения перечисляются также в предвыборном ролике Собчак, снятом в антураже кухни.

Среди достоинств Собчак называет умение договариваться со всеми. "Я против революции. Но я - хороший посредник и организатор. Алексей Навальный предлагал сегодняшней верхушке мирный уход - это правильно, это очень важно для закрепления процедуры сменяемости власти в стране. Но они ему не поверят. А мне - поверят. Я могу разговаривать со всеми - и потому что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому что я журналист, чья профессия - разговаривать со всеми", - убеждает она в письме.

Путинский пресс-секретарь отрекомендовал "Ксюшу" как "талантливую" и "набравшуюся опыта в самых разных областях"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что телеведущая Ксения Собчак полностью отвечает требованиям российской Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.

"Если я правильно понимаю, Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции. Она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с конституцией может баллотироваться в президенты страны, - сказал Песков телеканалу "Дождь".

"Естественно после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые так же описаны нашим законодательством. Поэтому относиться к этому можно и нужно только с точки зрения соответствия и несоответствия действующему законодательству", - добавил Песков.

Он добавил, что "Ксения - талантливый человек" и "за последние годы она набралась опыта, при чем в самых разных областях". "Я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике", - заключил Песков.

Собчак выступит с критикой Навального за "вождизм" и "популизм"

За несколько часов до публикации письма Собчак в "Ведомостях" журнал The New Times опубликовал материал под названием "Собчак начинает гонку", в котором со ссылками на анонимные источники рассказывалось, что в передаче на "Дожде" телеведущая объявит о своем выдвижении.

В статье говорилось, что Собчак будет баллотироваться в президенты в роли кандидата от либеральной творческой интеллигенции и бизнеса. По словам нескольких собеседников The New Times, близких к Кремлю, в ходе кампании Собчак будет выступать с критикой Навального. В частности, она будет упрекать его за "вождизм и популизм".

"Собственно, в этом и заключается задумка Кремля, который и предложил Собчак поучаствовать в выборах в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011 - 2012 годов, если не на возможность возглавить один из телеканалов, например RT", - писал The New Times.

Сама Собчак на вопрос, будет ли она 18 октября в эфире "Дождя" объявлять о начале своей президентской кампании, ответила: "Не об этом совсем. На "Дожде" будет совсем другое".

14 октября "Русская служба ВВС" сообщила, что Собчак встречалась с Путиным и беседовала с ним один на один. По данным издания, телеведущая готовит фильм об отце, бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, при котором Путин начал свою карьеру во власти, и во время беседы просила его принять участие в фильме. Собчак несколько раз публично опровергала свое участие в выборах, но за несколько дней до встречи с Путиным на вопрос об этом ответила: "Мне все интересно".