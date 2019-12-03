Крупные платежные системы перестали переводить деньги из России в Таджикистан

Что случилось
Переводы приостановили по меньшей мере три крупных платежных компании - Western Union, Contact и "Близко". Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответы операторов call-центров этих систем.
Western Union прекратила переводы временно, сказал представитель компании. Официальные представители Contact и "Близко" ситуацию не прокомментировали.
Другие крупные компании - MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" - переводы не приостанавливали. Однако в "Золотой короне" предупредили, что возможен отказ в выдаче средств на территории Таджикистана и посоветовали в таком случае жаловаться в нацбанк Таджикистана.
О чем предупреждали
Накануне, 2 декабря, газета "Коммерсант" сообщила, что всю прошлую неделю участники рынка денежных переводов пытались предотвратить остановку переводов денег между Россией и Таджикистаном. Договориться не удалось.
3 декабря Таджикистан перешел на новую систему, согласно которой все расчеты должны проходить через нацбанк страны. В конце ноября нацбанк предупредил платежные компании, что если не будет подписан договор о подключении к его процессинговому центру, то их деятельность будет приостановлена.
После этого в российском ЦБ прошло совещание, на котором прозвучала мысль о том, что к новой системе не успеют подключиться компании, осуществляющие 90% переводов из России в Таджикистан.
Компании просили отсрочки - но не получили ее, писал "Коммерсант". А ведь рынок денежных переводов на российско-таджикском направлении - второй в СНГ. Первое место занимает Узбекистан. В прошлом году объем переводов из России в Таджикистан составил 2,55 млрд долларов.
Что говорили в Душанбе
После публикации "Коммерсанта" национальный банк Таджикистана выпустил заявление о том, что три основные российские платежные системы уже подключены к национальному процессинговому центру, поэтому никаких проблем с новой системой быть не должно.
В заявлении нацбанка фигурировали и Western Union, и Contact. Таджикский регулятор утверждал, что они "уже подписали соответствующие соглашения и подключились к национальному процессинговому центру".
"Мы завершаем работу над изменением организации процессинга в соответствии с новыми требованиями оказания услуг денежных переводов в Таджикистане", - уточнил в разговоре с РБК представитель Western Union. В компании Contact от комментариев воздержались.
Третий игрок, которого нацбанк Таджикистана отнес к основным системам, - это банк "Юнистрим". Там еще накануне заявили Би-би-си, что подключились к национальному процессинговому центру по денежным переводам нацбанка Таджикистана. Причем это было сделано еще 23 октября, следовало из заявления.
"Юнистрим" продолжит работать в штатном режиме и осуществлять денежные переводы в Таджикистан и после 3 декабря", - говорилось в нем.
Новая система нужна, чтобы повысить эффективность и прозрачности операций, сообщил нацбанк Таджикистана. Кроме того, в результате переговоров с иностранными платежными системами о переходе на новую систему комиссия в большинстве случаев снизилась с 1,5% до 1,0%, что "существенно сокращает затраты отправителей", заявил регулятор.
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