Крупные платежные системы перестали переводить деньги из России в Таджикистан

Что случилось

Переводы приостановили по меньшей мере три крупных платежных компании - Western Union, Contact и "Близко". Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответы операторов call-центров этих систем.

Western Union прекратила переводы временно, сказал представитель компании. Официальные представители Contact и "Близко" ситуацию не прокомментировали.

Другие крупные компании - MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" - переводы не приостанавливали. Однако в "Золотой короне" предупредили, что возможен отказ в выдаче средств на территории Таджикистана и посоветовали в таком случае жаловаться в нацбанк Таджикистана.

О чем предупреждали

Накануне, 2 декабря, газета "Коммерсант" сообщила, что всю прошлую неделю участники рынка денежных переводов пытались предотвратить остановку переводов денег между Россией и Таджикистаном. Договориться не удалось.

3 декабря Таджикистан перешел на новую систему, согласно которой все расчеты должны проходить через нацбанк страны. В конце ноября нацбанк предупредил платежные компании, что если не будет подписан договор о подключении к его процессинговому центру, то их деятельность будет приостановлена.

После этого в российском ЦБ прошло совещание, на котором прозвучала мысль о том, что к новой системе не успеют подключиться компании, осуществляющие 90% переводов из России в Таджикистан.

Компании просили отсрочки - но не получили ее, писал "Коммерсант". А ведь рынок денежных переводов на российско-таджикском направлении - второй в СНГ. Первое место занимает Узбекистан. В прошлом году объем переводов из России в Таджикистан составил 2,55 млрд долларов.

Что говорили в Душанбе

После публикации "Коммерсанта" национальный банк Таджикистана выпустил заявление о том, что три основные российские платежные системы уже подключены к национальному процессинговому центру, поэтому никаких проблем с новой системой быть не должно.

В заявлении нацбанка фигурировали и Western Union, и Contact. Таджикский регулятор утверждал, что они "уже подписали соответствующие соглашения и подключились к национальному процессинговому центру".

"Мы завершаем работу над изменением организации процессинга в соответствии с новыми требованиями оказания услуг денежных переводов в Таджикистане", - уточнил в разговоре с РБК представитель Western Union. В компании Contact от комментариев воздержались.

Третий игрок, которого нацбанк Таджикистана отнес к основным системам, - это банк "Юнистрим". Там еще накануне заявили Би-би-си, что подключились к национальному процессинговому центру по денежным переводам нацбанка Таджикистана. Причем это было сделано еще 23 октября, следовало из заявления.

"Юнистрим" продолжит работать в штатном режиме и осуществлять денежные переводы в Таджикистан и после 3 декабря", - говорилось в нем.

Новая система нужна, чтобы повысить эффективность и прозрачности операций, сообщил нацбанк Таджикистана. Кроме того, в результате переговоров с иностранными платежными системами о переходе на новую систему комиссия в большинстве случаев снизилась с 1,5% до 1,0%, что "существенно сокращает затраты отправителей", заявил регулятор.