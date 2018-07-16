О том, что в Кремле решили обязать провластных спикеров не произносить словосочетание "пенсионная реформа", рассказали Дождю два собеседника, близких к Кремлю, и подтвердил источник в Госдуме. Соответствующую рекомендацию из Кремля получили государственные и провластные СМИ, а также все, кто транслируют точку зрения власти, то есть депутаты от "Единой России", эксперты и некоторые блогеры. Рекомендация поступила еще в июне, когда правительство внесло в Думу законопроект о повышении пенсионного возраста, говорит собеседник в нижней палате.

Власти опасаются именно слова "реформа", поясняют собеседники, оно будет ассоциироваться у людей с трудностями 1990-х годов, а таких аналогий нужно избежать. В Кремле понимают, что идея повышения пенсионного возраста и так непопулярна у населения, поэтому пытаются организовать ее "правильную" подачу. Вместо разговоров о "реформе" Кремль рекомендовал использовать другие термины, например, "преобразования" или "изменения", следует из слов собеседников Дождя.

То, что журналисты и политики действительно ищут замены слову "реформа", хорошо заметно. "Прошло чуть больше недели с тех пор, как премьер Дмитрий Медведев объявил о намерении изменить пенсионную систему в стране", — говорил Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на канале "Россия" еще 24 июня. С тех пор государственные каналы стали говорить о повышении пенсий меньше, зато тему активно обсуждают в "Единой России" и используемая сейчас терминология хорошо видна на сайте партии. На главной странице сообщается о том, что партия обсуждает "совершенствование пенсионного законодательства", а также планирует внести пакет сопроводительных мер к проекту закона "о внесении изменений в пенсионную систему".

Предложена не пенсионная реформа, а изменения по настройке пенсионной системе, уверяла правозащитников на заседании президентского Совета по правам человека советник главы государства Александра Левицкая. Нельзя называть реформой "антропометрические изменения одного показателя", уверял коллег на том же заседании предправления Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Администрация президента с самого начала активно участвует в работе над повышением пенсионного возраста и информационным сопровождением этого процесса, рассказывают собеседники, близкие к Кремлю, а также источник в правительстве. Внутриполитический блок Кремля мониторит ситуацию в регионах, а так же составляет список экспертов, которые должны "правильно" комментировать тему. Речь идет об очень длинном списке, насчитывающем сотни фамилий, утверждает собеседник в Кремле. Некоторые из них признавались Дождю, что получали аналитические записки, в которых изложены аргументы в защиту повышения пенсионного возраста, которые можно использовать в публичных дискуссиях.

Дума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста на этой неделе в первом чтении. После этого парламент уйдет на каникулы, чтобы принять закон окончательно уже осенью. Вероятно, к этому времени к законопроекту предложат поправки, однако, пока власти не рассматривают возможности общего снижения предложенных планок выхода на пенсию — 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, утверждают источники в Белом доме и Думе. По их словам, рассматривается возможность делать исключения для отдельных категорий, например, многодетных матерей.