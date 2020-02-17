Кремль требует праздника на голосовании по Конституции

Администрация президента Россия на семинаре, посвященном предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию, потребовала от представителей регионов создать праздничную атмосферу и добиться результата 70 процентов "за" при явке в 60 процентов. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает агентство РБК, ссылаясь на участников семинара. Семинар проходил с 13 по 15 февраля в Подмосковье, на него были приглашены вице-губернаторы по внутренней политике из российских регионов.

По словам источников РБК, администрация президента считает голосование "задачей, сопоставимой с выборами президента" и озабочена возможной низкой явкой на него. На семинаре было сказано, что если ничего не делать, то явка составит 35-40 процентов, отметил один из участников мероприятия. Население будет привлекаться "праздничной атмосферой" - буфетами на участках для голосования, различными культурными мероприятиями, ярмарками и игровыми комнатами для детей.

Поправки в Конституцию России

Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным 15 января поправки в Конституцию могут радикально поменять систему госуправления в России. Российский лидер, в частности, предложил закрепить в Основном законе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений.

Одно из нынешних предложений - о приоритете Конституции РФ над международным правом - в частности, предусматривает пересмотр одного из основных положений - статьи 15, главы 1. Для этого, в частности, должно созываться Конституционное собрание. Однако закон о его созыве в РФ до сих пор не принят, принцип его формирования в федеральном конституционном законе не определен. Соответствующие законопроекты неоднократно вносились в Госдуму начиная с середины 1990-х годов, но неоднократно отклонялись депутатами.

Точная дата голосования по поправкам в Конституцию пока не называется. По данным РБК, оно может состояться 22 или 29 апреля.