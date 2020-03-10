В Кремле сообщили о решении президента США Дональда Трампа отказаться о визита в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины победы над гитлеровской Германией. "Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент приедет", - заявил во вторник, 10 марта, пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию.
Одновременно Песков указал, что у Кремля пока нет информации о том, на каком уровне будет представлен Вашингтон на мероприятиях в День победы. Ранее "Коммерсант" написал об отказе Трампа приехать в Россию 9 мая. При этом американская сторона будет представлена на самом высоком уровне, отметил собеседник издания в госструктурах США.
Путин посоветовал зарубежным лидерам приехать в Москву 9 мая
Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал странам антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая. "Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать", - отметил он в интервью ТАСС.
При этом он отрицательно ответил на вопрос о важности лично для него приезда зарубежных коллег. "Если нет - это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой", - добавил он.
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