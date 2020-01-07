Российский президент встретился в Дамаске с сирийским коллегой Башаром Асадом, заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 января, прибыл с визитом в Сирию. Российский лидер из аэропорта направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, где его встретил президент Сирии Башар Асад, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президенты выслушали доклады военных о положении дел в Сирии, добавил Песков. Затем российская и сирийская делегации провели двусторонние переговоры. По словам Пескова, Путин положительно отозвался о восстановлении сирийской государственности и территориальной целостности страны, а Асад поблагодарил российскую сторону "за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни".

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Авиаудары российской авиации по сирийской провинции Идлиб

Между тем с конца апреля 2019 года российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершают авианалеты на сирийские провинции Идлиб и Хама. Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов джихадистов. В результате налетов пострадали школы и медицинские учреждения, сотни мирных жителей погибли, утверждают активисты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в конце декабря призвал немедленно прекратить огонь в регионе, предупреждая об угрозе гуманитарной катастрофы. А президент США Дональд Трамп предостерег Россию, Турцию и Иран от дальнейших убийств мирных жителей сирийской провинции.

Идлиб, где проживают около 3 млн сирийцев, является последним бастионом противников президента Башара Асада. Регион контролирует коалиция исламистских группировок "Тахрир аш-Шам" с одной стороны, и светские вооруженные группировки из "Национального фронта за освобождение", поддерживаемые Турцией, - с другой. Свыше 400 тысяч человек покинули Идлиб, спасаясь от боевых действий, отмечают в ООН.

Многолетний конфликт

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.

Deutsche Welle

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