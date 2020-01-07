Президент России Владимир Путин во вторник, 7 января, прибыл с визитом в Сирию. Российский лидер из аэропорта направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, где его встретил президент Сирии Башар Асад, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Президенты выслушали доклады военных о положении дел в Сирии, добавил Песков. Затем российская и сирийская делегации провели двусторонние переговоры. По словам Пескова, Путин положительно отозвался о восстановлении сирийской государственности и территориальной целостности страны, а Асад поблагодарил российскую сторону "за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни".
Авиаудары российской авиации по сирийской провинции Идлиб
Между тем с конца апреля 2019 года российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершают авианалеты на сирийские провинции Идлиб и Хама. Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов джихадистов. В результате налетов пострадали школы и медицинские учреждения, сотни мирных жителей погибли, утверждают активисты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в конце декабря призвал немедленно прекратить огонь в регионе, предупреждая об угрозе гуманитарной катастрофы. А президент США Дональд Трамп предостерег Россию, Турцию и Иран от дальнейших убийств мирных жителей сирийской провинции.
Идлиб, где проживают около 3 млн сирийцев, является последним бастионом противников президента Башара Асада. Регион контролирует коалиция исламистских группировок "Тахрир аш-Шам" с одной стороны, и светские вооруженные группировки из "Национального фронта за освобождение", поддерживаемые Турцией, - с другой. Свыше 400 тысяч человек покинули Идлиб, спасаясь от боевых действий, отмечают в ООН.
Многолетний конфликт
Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.
Кремль сообщил о неожиданном визите Путина в Сирию (12)
Российский президент встретился в Дамаске с сирийским...
СМИ сообщили о гибели в Подмосковье топ-менеджера "Роскосмоса" и его младшего брата (3)
В Московской области найдены мертвыми начальник одного...
ВИДЕО: В Приморье достали 29 автомобилей, которые провалились под лед (1)
Операция по извлечению 29 автомобилей любителей зимней...
Минюст России заинтриговал планами скорректировать возраст вступления в брак (20)
Минюст России планирует подготовить изменения в статью...
Россия предупредила США: убийство главы "Аль-Кудс" генерала Сулеймани ведет к росту напряженности в регионе (37)
Убийство в аэропорту Багдада иранского генерала...
TOP новостей
Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (92)
Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...
ФОТО: на Кафедральной площади в столице Литвы - празднование православного Рождества (3)
Фестиваль " Рождество в столице", длившийся 5 недель,...
Специалисты выявили источник загрязнения и зловония в Клайпеде ночью проведены обыски (16)
Зловоние и загрязнение. Клайпедчане страдали от них...
Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (35)
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...
Президент поздравил православных и староверов Литвы с Рождеством Христовым (62)
Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим...