Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается. Об этом заявил ТАСС в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот вопрос не обсуждается", — сказал он.
Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября. На странице Госдумы в социальной сети "ВКонтакте" появился опрос о возможности возвращения такой меры наказания, в нем приняли участие уже порядка 100 тыс. человек. При этом советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова заявила ТАСС, что никаких установок на проведение опроса в Госдуме не давали, а сама история искусственно раскручена СМИ.
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