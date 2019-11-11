Более десяти процентов средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный", были украдены. Об этом заявил в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. "Всего было похищено 11 миллиардов рублей (примерно 156 миллионов евро. - Ред.). Возвращено 3,5 миллиарда рублей", - сообщил Песков, оценив общий объем средств, выделенных на строительство космодрома, в 91 млрд рублей.
По его словам, только на первом этапе расследования было возбуждено 128 уголовных дел, которые позже объединили в 32 дела. Расследование хищений проводили как Следственный комитет РФ, так и МВД России. 32 человека были осуждены. "Пять уголовных дел (все еще. - Ред.) в работе у Следственного комитета", - подчеркнул Песков.
Ранее Генпрокуратура РФ заявляла, что с 2014 года выявила в общей сложности 17 тысяч нарушений при строительстве космодрома "Восточный". По фактам нарушений возбуждено более 140 уголовных дел. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, среди выявленных нарушений - затягивание сроков строительства, многомиллиардные хищения бюджетных средств. "И вопиющая история, когда не соблюдались даже строительные нормы и правила - были проблемы с пусковым стволом, когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии", - указал он.
Бывший глава компании "Дальспецстрой", строившей космодром "Восточный", Дмитрий Савин в январе был найден застреленным в Москве. По предварительным данным, он покончил с собой. Космодром начали строить в 2012 году, его строительство до сих пор в полной мере не завершено.
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