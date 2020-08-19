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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет потребности в оказании военной помощи Беларуси. Об этом сообщает корреспондент Дождя.
Dmitrijus Peskovas
Dmitrijus Peskovas
© Itar-Tass / Scanpix

Он напомнил, что Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве России и Беларуси, где есть «ряд обязательств сторон, предусматривающих взаимную помощь».

«Но сейчас нет такой потребности и, собственно, белорусское руководство само признало, что такой потребности нет», — сказал Песков.

Песков также прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о передвижении российской военной техники в сторону границы с Беларусью. «Российская военная техника находится на территории Российской Федерации. Здесь нечего комментировать», — сказал представитель российского президента.

Ранее Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что Россия готова при первом запросе оказать всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

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