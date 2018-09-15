В Кремле подтвердили, что в нынешней политической и экономической ситуации, когда Россия оказалась в условиях все увеличивающихся санкционных мер со стороны США и Евросоюза, вопрос дедолларизации экономики очень актуален для РФ.
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Комментируя предложенный главой ВТБ Андреем Костиным план по отказу от расчетов в американской валюте, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "эта проблема является актуальной не только для РФ, но и для других стран".

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"Четких планов у российской стороны пока нет, но это вопрос, который стоит на повестке дня, - отметил Песков. - Тема дедолларизации обсуждается не только в Москве, но и во всем мире. Очень многие страны сейчас ведут переговоры, проводят экспертные контакты для того, чтобы предусмотреть и обеспечить сокращение объема долларов при взаимных расчетах, при осуществлении экономических, инвестиционных операций".

"Фиксируется последовательный и твердый настрой многих стран как в Европе, так и на Востоке, в частности, на Ближнем Востоке, чтобы постепенно минимизировать доллары в товарообороте", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"Это реакция России и других стран на достаточно непредсказуемые действия США, спорных с точки зрения норм и правил международной торговли решений. Это все ведет к тому, что доверие к доллару постепенно падает, возникает устойчивое желание замещать доллар другими валютами", - цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Однако он отметил, что это пока начало пути, и у России нет конкретных планов по отказу от доллара.

Не рассматривают российские власти и вариант принудительной конвертации долларовых вкладов в рублевые в случае санкций США против российских банков, сообщает РИА "Новости". "Такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще", - успокоил Песков.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил план из четырех пунктов, который должен помочь российской банковской системе и экономике РФ начать дедолларизацию и интеграцию с азиатскими рынками.

Он предложил ускоренными темпами перейти на расчеты с иностранными государствами в национальных валютах, перерегистрировать российские холдинги в РФ, а также максимально перевести на отечественную площадку размещение еврооблигаций.

NEWSru.com
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