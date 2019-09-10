Кремль подтвердил: "агент ЦРУ" Смоленков работал в администрации президента, но с Путиным не контактировал

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Смоленков, действительно, работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен. Песков подчеркнул, что должность Смоленкова не предусматривала прямые контакты с главой государства, он не был участником совещаний у Путина, передает ТАСС.

"Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен, - сообщил Песков, уточнив, что речь идет о 2016-2017 годах, но не сказав, за что именно был уволен Смоленков.

"Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей... Эта должность не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом", - сказал Песков. Отвечая на вопрос, являлся ли Олег Смоленков помощником помощника Владимира Путина по международным делам Юрия Ушакова, Песков сказал: "Я дал вам ту информацию, которую мог вам дать. Естественно, всю информацию о работе администрации президента предоставить просто невозможно".

Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков являлся агентом ЦРУ. "Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Я только могу вам подтвердить, что действительно был такой сотрудник администрации и что он был впоследствии уволен", - сказал Песков.

Представитель президента РФ также заявил, что Кремль не занимается розыском этого россиянина и пояснил, что у руководства страны нет вопросов к контрразведке по этому делу. Отвечая на вопрос, известно ли что-то в Кремле о настоящем местоположении Смоленкова, он добавил, что не располагает информацией о том, что стало с ним после увольнения из Кремля, в том числе пропал ли он из России.

Песков сказал, что вся история телекомпании CNN о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения, - это разговоры в жанре "криминального чтива". "Все рассуждения американских СМИ, кто кого экстренно вывозил и кто спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction, "криминального чтива". Это давайте оставим на их усмотрение", - призвал представитель Кремля.

Впрочем, сотрудник СВР в отставке, пожелавший остаться неназванным, в интервью РИА "Новости" заявил, что эта история похожа на правду. Россиянина, по его словам, могли завербовать во время его работы в Вашингтоне, после чего он и получил задание сделать карьеру в российской власти. "Да, очень вероятно, что этот товарищ был завербован еще в США, стал так называемым "спящим" агентом - так называют тех, кто годами может ожидать задания, ведя обычный образ жизни", - заявил собеседник государственного информационного агентства. "И когда он это сделал, то его, как говорится, "активировали" - он стал активно на них работать", - пояснил отставной разведчик.

О том, что сотрудник Администрации президента России Владимира Путина являлся агентом ЦРУ и был тайно вывезен в 2017 году из России, сообщила накануне CNN. А вскоре в СМИ появились сообщения, что это Олег Смоленков, который в июне 2017 вместе с супругой Антониной, которая работала в аппарате правительства РФ, и тремя своими детьми отправился в отпуск в Черногорию и бесследно исчез.

Теперь он якобы проживает в штате Вирджиния неподалеку от Вашингтона (округ Колумбия). Телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что дом, где проживает бывший информатор ЦРУ, охраняется спецслужбами. Якобы Смоленков до нынешнего момента жил в нем под своим настоящим именем. 5 июня 2018 года он приобрел на свое имя особняк в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. Его площадь составляет около 760 кв. метров. Дом стоит на участке в 1,2 га. Особняк насчитывает шесть спален и шесть ванных комнат.

По данным из открытых источников, Смоленков за время своей карьеры в российских госорганах работал секретарем в посольстве России в США в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ. В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева референту департамента аппарата правительства Смоленкову Олегу Борисовичу был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор).

Газета The New York Times сообщила, что вывезенный из России шпион ЦРУ был завербован несколько десятилетий назад, а пару лет назад занял "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". Он не входил в ближайшее окружение Владимира Путина, но встречался с ним регулярно и имел доступ к правительственному аппарату, где принимались важные государственные решения.

Именно этот осведомитель, согласно газете, был источником данных, позволивших сделать вывод о том, что российская операция по вмешательству в американские президентские выборы проходила под личным руководством и по распоряжению Путина, что президент РФ отдал распоряжение о взломе незадолго до выборов электронной почты Национального комитета Демократической партии.

Смоленкова якобы вывезли в США из-за того, что американские спецслужбы считали, что президент Дональд Трамп и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента. К тому же Трамп, как выяснилось, неоднократно делился с российской стороной засекреченными данными.

Решение об эвакуации Смоленкова было принято в 2017 году вскоре после майской встречи в Овальном кабинете Белого дома, где Дональд Трамп обсуждал информацию повышенной секретности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Именно та встреча 10 мая 2017 года стала причиной подозрений в адрес президента Трампа, что он передал России секретную информацию о деятельности "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Ссылаясь на сотрудника американской разведки, CNN отмечала, что отзыв этого агента имел серьезные последствия, поскольку из Москвы был вывезен самый "ценный" американский осведомитель, "которому не было равных", когда речь шла о данных о внутренней кухне Кремля и планах российского президента, и "восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся".

Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала всю эту информацию "неточной". Представитель Белого дома Стэфани Гришэм заявила, что эти данные "просто неверные и потенциально ставят под угрозу жизни людей". Президент США Трамп сказал, что не в курсе этой шпионской истории и ничего не знает. А в МИД РФ заявили, что "это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает, а что касается встречи Лаврова и Трампа - то это чистой воды паранойя".