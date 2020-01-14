Видео сняли во время встречи глав государств в Сочи, которая прошла 5-го и 6 апреля 2008 года. В Кремле эту встречу назвали "прощальным визитом", так как она стала последней для Путина и Буша-младшего в ранге президентов.
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива. После окончания танцев лидеры поклонились вместе с остальными участниками и вернулись за стол. Там Буша-младшего ожидала его супруга Лора.
В конце декабря 2019 года в Кремле сообщили о публикации альбома "Путин. 20 лет". Он включает в себя архивные фотографии и видео, которые снимали с того момента, как Путин стал президентом России.
Кремль показал видео с танцами президента России Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша — младшего pic.twitter.com/Kbdr0LPGCM— РБК (@ru_rbc) January 13, 2020
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