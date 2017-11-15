«Во-первых, ошибки случаются. Скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются. Что и было сделано Минобороны. Я бы не стал преувеличивать значимость этой ошибки», — сказал он.

Песков также прокомментировал видео с «работой нашей авиации», которое президент России Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным». Тогда CIT выяснило, что это была запись атаки американского вертолета в Афганистане.

Песков отметил, что в фильме Стоуна «многое ставится под сомнение недоброжелателями нашего президента». По его мнению, он получился «блестящим, незаурядным и очень интересным».

Накануне Минобороны опубликовало в соцсетях фотографии, которые якобы демонстрируют обеспечение США прикрытия боеспособных отрядов ИГ «для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке». В подписях к снимках говорилось, что они были сделаны 9 ноября и на них изображена автомобильная колонна боевиков ИГ, которые выходят из Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы.

Пользователь твиттер Элиот Хиггингс обратил внимание, что одна из фотографий является скриншотом с мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron». CIT узнало, что остальные снимки были взяты из видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году. После этого Минобороны удалило фотографии из своих аккаунтов в соцсетях.

Позже в ведомстве заявили, что проверяют гражданского сотрудника одного из подразделений, который прикрепил к заявлению ведомства в соцсетях эти скриншоты. При этом в Минобороны подчеркнули, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГ остается объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров.