В ответ на их призыв в Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда в отношении Сенцова. "Это совершенно разные измерения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, передает "Интерфакс".

Олег Сенцов - украинский режиссер, отбывающий в России 20-летний срок по делу о создании террористического сообщества. Он содержится в колонии "Белый медведь", расположенной в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.