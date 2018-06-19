Деятели российской культуры, среди которых мультипликатор Юрий Норштейн, режиссеры Андрей Звягинцев и Алексей Учитель, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, призвали президента Владимира Путина помиловать голодающего в тюрьме украинца Олега Сенцова. В ответ на их обращение в Кремле заявили, что общественный резонанс не может отменить решение суда.
Olegas Sencovas
© Vida Press

В ответ на их призыв в Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда в отношении Сенцова. "Это совершенно разные измерения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, передает "Интерфакс".

Олег Сенцов - украинский режиссер, отбывающий в России 20-летний срок по делу о создании террористического сообщества. Он содержится в колонии "Белый медведь", расположенной в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

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