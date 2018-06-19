В ответ на их призыв в Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда в отношении Сенцова. "Это совершенно разные измерения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, передает "Интерфакс".
Олег Сенцов - украинский режиссер, отбывающий в России 20-летний срок по делу о создании террористического сообщества. Он содержится в колонии "Белый медведь", расположенной в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.
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