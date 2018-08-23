"Мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", — сказал Песков. Он также призвал не забывать о вкладе, который во время СССР был внесен в развитие стран Прибалтики. В частности, в инфраструктуру, экономику и социальную сферу.

Ранее главы министерств юстиции Эстонии и Латвии заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за советскую оккупацию. Стороны представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.

В 2016 году специально созданная комиссия оценила ущерб, нанесенный экономике Латвии в ходе оккупации СССР, в €185 млрд.

В конце 2015 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию, согласно которой они собирались потребовать возмещения ущерба за пребывание в составе Советского Союза. В документе утверждалось, что во времена СССР три государства Балтики использовались в политических и экономических целях оккупационного режима, в результате чего они понесли демографические и социально-экономические потери. Однако позднее глава МИДа Эстонии Марина Кальюранд заявила, что ее страна не станет требовать компенсаций от России.