Кремль меняет подачу образа Путина: интервью в новом формате, в неформальной обстановке, с уклоном "для соцсетей"

Глава государства отвечал на вопросы обозревателя ТАСС Андрея Ванденко в неформальной обстановке, интервью было смонтировано для соцсетей, а на сайте агентства появилось несколько трейлеров проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Один из них начинается с шутки журналиста: "Из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство". "Смешно", - улыбнулся Путин. А на вопрос о здоровье президент ответил традиционным "Не дождетесь".

Президент не согласился с тем, что отставка правительства, последовавшая через час после оглашения послания Федеральному собранию 15 января, была проведена в режиме спецоперации. А когда Ванденко отметил, что перестановки вызвали ощущение поспешности, заявил, что Россия не Бельгия: "рассусоливать" и оставаться без правительства целый год нельзя. "Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?" - ужаснулся Путин.

По его словам, такой ситуации "во власти не должно быть никогда, надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано". По словам Путина, о грядущей отставке правительства, помимо него самого, заранее знал и Медведев. Говорить о том, когда им было принято решение об отставке кабмина, президент отказался.

Агентство Bloomberg ранее писало, что Медведев за трое суток до послания не знал о перестановках в правительстве. О том, что отставка стала неожиданностью для премьера, писали и российские СМИ. Со слов Путина, Медведев просто "поменял направление своей деятельности", и это "естественно".

"У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это [отставку] обсуждали", - заявил Путин. Он заверил, что его тандем с Медведевым не распался: "Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем". Президент не согласился и с тем, что для экс-премьера спешно создали новую должность замглавы Совета Безопасности, и вообще в этом "нет ничего необычного".

При этом Путин призвал не сравнивать данный пост с должностью вице-президента, как предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Потому что вице-президент "заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей", а Медведев является лишь заместителем Путина по линии Совбеза.

Мишустина никто не предлагал в премьеры. Кроме Путина

Новостью по ходу интервью стало то, что на пост нового премьер-министра РФ предлагалось четыре кандидата. Кто именно предложил их президенту и какие фамилии были в списке, Путин, конечно, не раскрыл. Главное, что Михаила Мишустина среди них не было, и никто не называл его кандидатуру, кроме самого Путина. Президент подчеркнул, что предложить Мишустина было именно его личным решением, с учетом "личных и деловых качеств Михаила Владимировича".

Путин объяснил, что учитывал итоги работы Мишустина на посту главы ФНС. "Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата", - пояснил президент.

Он назвал "очень примитивным" представление о том, что налоговая служба, которую часто называют одним из самых коррумпированных органов в РФ, "ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей". Миссия руководителя этого ведомства, по словам Путина, в том, чтобы "облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной". А честный налогоплательщик "вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены".

По словам Путина, речь идет о том, чтобы "не просто взять и выдрать деньги с человека", а "организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрепки, и с тем, чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью".

Времени на раскачку нет. В 15-й раз

При формировании кабинета министров, в составе которого оказалось много новых и не слишком известных россиянам лиц, главным критерием была их профпригодность, а не известность, объяснил Путин. Для самого президента и нового премьера "эти люди как раз известны как хорошие специалисты". Президент признался, что в некоторых кандидатах сомневался, но "Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован". В итоге Путин "в значительной степени" ориентировался на мнение Мишустина.

"Я с ним согласился, потому что, в конце концов, это он формирует свою команду, и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат", - заключил глава государства.

Рассуждая о том, чего он ждет от правительства Мишустина, Путин повторил свою мантру о том, что у министров не может быть времени на раскачку, потому что все они ранее так или иначе уже занимались задачами национального развития. "Это все люди грамотные, они все в материале, в теме. <...> Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку", - сказал Путин.

По подсчетам Русской службы BBC, Путин за 20 лет не менее 14 раз говорил в публичных выступлениях об отсутствии времени на раскачку. Только в 2018 году, переизбравшись на четвертый президентский срок, он повторил это как минимум четыре раза: на инаугурации, заседании Госсовета по вопросу развития конкуренции, на пленарном заседании Госдумы и во время "Прямой линии". В прошлом году "раскачка" фигурировала в послании Путина Федеральному собранию.