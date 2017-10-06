В этой южноамериканской стране развивается острый финансовый и политический кризис. Парламент (Национальная ассамблея) не согласен с социально-экономической политикой президента Николаса Мадуро, пришедшего к власти после смерти Уго Чавеса в 2013 году. В богатой нефтью Венесуэле не хватает продуктов питания, медикаментов, не прекращаются массовые акции протеста. От вероятного дефолта могут пострадать и Россия, и "Роснефть", предоставляющая кредиты венесуэльской государственной нефтедобывающей компании Petróleos de Venezuela (PDVSA).

4 октября российские СМИ сообщили, что Мадуро в Москве в рамках Российской энергетической недели встретился с Владимиром Путиным в надежде на очередную реструктуризацию госдолга Венесуэлы. Официально об итогах переговоров венесуэльского лидера пока не сообщается, но СМИ цитируют слова Мадуро: "Спасибо жизни за то, что есть Путин".

Обозреватели в свою очередь называют разные причины, по которым взаимодействие Москвы с Каракасом будет продолжено, несмотря на обвал венесуэльской экономики и угрозу дефолта. В чем же интерес России в Венесуэле?

Кооперация в нефтедобыче

По данным Федеральной таможенной службы России, доля Венесуэлы в российском товарообороте в 2016 году составила 0,07 процента и заняла 81-е место. Товарооборот между странами - 336 млн долларов США. Для сравнения - в 2013 году он достигал почти 2,5 млрд долларов.

Основные поставляемые из России товары - машины, оборудование, инструменты, удобрения. Особо выделена группа товаров под секретным кодом. Их доля в общем экспорте РФ в Венесуэлу в 2016 году - около 20 процентов.

Венесуэла и раньше не была в числе основных торговых партнеров для России. В Южной Америке это, скорее, Бразилия и Аргентина. "Сейчас товарооборот с Венесуэлой и вовсе не такой большой в силу падения курса национальной валюты в этой стране, но сотрудничество в нефтедобывающей отрасли Россия будет развивать", - комментирует ситуацию для DW профессор Санкт-Петербургского государственного университета и Российской академии наук Виктор Хейфец.

В Венесуэле сосредоточены крупнейшие в мире запасы нефти - 47 млрд тонн. "Россия вкладывает деньги в нефтяную сферу этой страны еще со времен правления Чавеса", - напомнил Хейфец.

По его словам, из-за августовских санкций США, наложивших запрет на американские инвестиции в экономику Венесуэлы, туда пойдут российские и китайские инвесторы.

"Но теперь у Москвы особый принцип взаимодействия с Каракасом - "деньги даем только в обмен на акции в нефтедобыче", - пояснил Хейфец.

Кредиты "Роснефти" для венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA были выделены под залог почти 50 процентов акций ее американской дочки - компании Citgo. Vedomosti.ru сообщали, что в случае дефолта, по обязательствам PDVSA у "Роснефти" окажется контрольный пакет Citgo - 3 нефтеперерабатывающих завода, трубопроводы и сеть автозаправочных станций.

В 2016 году PDVSA заявляла также о планах "Роснефти" вложить 500 млн долларов в проекты в бассейне реки Ориноко и увеличить свой пакет акций в еще одном венесуэльском совместном предприятии - Petromonagas. Несмотря на возражения Национальной ассамблеи, считавшей сделку распродажей госактивов за бесценок, она все же состоялась.

При этом Виктор Хейфец убежден, что "Россия не перейдет "красную черту" и, скорее всего, не станет связываться с активами, которые Мадуро может национализировать, забрав американскую собственность". "Старые контракты были утверждены венесуэльским парламентом, а если правительство сменится - большой вопрос, что будет с новыми договоренностями", - заметил Хейфец.

Объем российской добычи в Венесуэле - 8 млн тонн в год. В апреле "Роснефть" выдала венесуэльской PDVSA аванс на сумму более 1 млрд долларов под контракт на поставку нефти. В августе "Роснефть" назвала СМИ сумму долга PDVSA - 6 млрд долларов вместе с процентами. Погашение задолженности начнется в 2019 году. Ранее председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин говорил: "Мы будем продолжать работать с Венесуэлой в любом случае. Мы очень ценим эту работу и никогда из Венесуэлы не уйдем".

Вооружение на миллиарды

Кроме долга "Роснефти", Венесуэла должна расплачиваться с Россией за поставки военной техники. СМИ называют разные суммы, которые хотел бы срочно реструктуризировать Каракас - от 2,8 до 8 млрд долларов. Кредиты в больших размерах предоставлялись Венесуэле за поставки вооружений. В разные годы она закупала у РФ оружие, самолеты и вертолеты. Было приобретено около 100 тысяч автоматов Калашникова, а затем по российской лицензии был построен завод по их сборке.

Военный аналитик Александр Гольц в статье "Системы дармового огня" для newtimes.ru писал, что объемы военных заказов Уго Чавеса у РФ исчислялись, по разным источникам, от 5 млрд долларов и выше. В рамках только одного контракта 2009 года "Рособоронэкспорт" обязался поставить в Венесуэлу вооружений на сумму 11 млрд долларов.

В 2013 году с помощью России и Беларуси была создана система ПВО страны, а СМИ писали, что "родина Чавеса сможет сбивать американские самолеты и ракеты оперативно-тактического назначения и средней дальности". Сейчас в арсенале Венесуэлы находится до 5 тысяч ракет ПВО.

В мае 2017 года Россия завершила исполнение крупных контрактов по поставке оружия военной техники, сообщала "Интерфаксу" Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ. Кроме российских систем ПВО средней и большой дальности, по некоторым источникам, Каракас приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

Долги долгами, а политика рулит

По данным Международного валютного фонда, ВВП Венесуэлы в 2017 году на 35 процентов ниже уровня 2013 года. Общая сумма задолженности всем кредиторам - около 100 млрд долларов. Однако в майской статье интернет-портала Life.ru есть еще одно свидетельство того, что Кремль будет продолжать сотрудничество с Каракасом.

Россия планирует построить в Венесуэле заводы для ремонта военной техники, которая ранее поставлялась в эту страну. "Контракты на поставки вооружений предусматривают заработок не столько на продажах, сколько на ремонте и поддержании этой техники в рабочем состоянии", - поясняет профессор Санкт-Петербургского университета Виктор Хейфец.

По словам эксперта, важную роль в отношениях с Венесуэлой играют также политические факторы, "и тут у России есть два интереса". Во-первых, Москву устраивает, что Каракас позиционирует себя как союзник и по ряду вопросов голосовал в ООН на стороне РФ (резолюции по Крыму и о прекращении бомбардировок в Сирии. - Ред.). Во-вторых, говорит эксперт, Москва не хочет допустить, чтобы власть в Венесуэле сменялась силовым путем, поэтому будет поддерживать правительство Мадуро.

Однако Александр Гольц критически оценивает совместные российско-венесуэльские проекты и не исключает коррупционной составляющей, в частности, в сфере ВПК. "Миллиардные контракты с венесуэльским правительством осуществлялись за счет льготных кредитов, при этом "живые" деньги в обстановке строжайшей секретности напрямую перечислялись исполнителям, то есть, перекладывались из одного кармана российского государства в другой, при этом возможны многочисленные злоупотребления", - считает обозреватель.

Есть свое мнение у Гольца и насчет политической составляющей сотрудничества Москвы и Каркаса: "Россия, как когда-то Советский Союз, готова вооружать любого проходимца, который заявит о своем антиамериканизме".