Кононенко взял образцы герметика, которым было закрыто отверстие, а также с поверхности вокруг него. Полученные материалы космонавты уложили в изолирующий контейнер, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центр управления полетами.

Отвечая на вопрос, что он видит вокруг отверстия, есть ли там ткань, Кононенко ответил, что обнаружил вокруг отверстия желто-черные образования - в августе во время заклейки отверстия космонавты поместили в него ткань, пропитанную герметиком.

Чтобы добраться до отверстия, от защитного материала пришлось отрезать два куска, а не один, как предполагалось. Космонавты при этом не заметили на них точку, в которую могло упереться сверло, если бы дыру сделали изнутри корабля.

Космонавты провели за бортом семь часов 45 минут - на один час 14 минут больше запланированного времени. При этом им не удалось выполнить все запланированные задачи. Еще 28 минут - и Кононенко с Прокопьевым поставили бы рекорд по пребыванию в открытом космосе среди российских космонавтов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин связался с Сергеем Прокопьевым и Олегом Кононенко и поблагодарил за успешное завершение выхода в открытый космос. Он назвал их миссию беспрецедентной по сложности и по риску, отмечает радио "Маяк".

Пробы с обшивки передадут следствию

Пробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствию, сообщает "Интерфакс". "Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования", - пояснил Дмитрий Рогозин. По его словам, время, необходимое для исследования полученных образцов, установят ведущие следствие структуры.

Микротрещину в обшивке "Союза" обнаружили в конце августа после того, как экипаж МКС заметил медленное падение давления, свидетельствующее об утечке воздуха. После проверки всех отсеков нашли отверстие диаметром 3-4 мм в шпангоуте космического корабля "Союз МС-09", состыкованного со станцией. Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому ЧП не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Российские космонавты ликвидировали обнаруженное отверстие с помощью герметика и закрыли его заплатками.

3 сентября источники в космической отрасли сообщили, что разгерметизация корабля произошла из-за производственного брака. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" начала внутреннее расследование. 4 сентября Дмитрий Рогозин заявил, что, возможно, на борту станции была совершена диверсия и кто-то из членов экипажа сам просверлил дырку. Его версию поддержалдепутат-космонавт Максим Сураев, предположив, что "кому-то шибко сильно надоело там летать, и он захотел досрочного спуска".

В итоге Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена. В NASA, в свою очередь, отметили, что выводы Роскосмоса "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

В настоящее время рассматривается версия повреждения обшивки корабля как изнутри, так и снаружи. В обоих случаях не исключается как злой умысел, так и ошибка при сверлении.