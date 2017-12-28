Ракета "Союз-2.1б", после запуска которой не удалось установить связь со спутником "Метеор-М", была настроена на старт с космодром Байконур. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" в среду, 27 декабря. "Настройки действительно были под Байконур, не посчитали азимут", - пояснил он.
По мнению Рогозина, последние неудачные запуски ракет связаны с "системными ошибками в руководстве" Государственной корпорации по космической деятельности (Роскосмос).
"Чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно", - прокомментировал вице-премьер проект по запуску ракеты. "Оказалось, что не был даже назначен ни один головной ответственный, кто бы отвечал за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя", - пояснил он.
"Большие надежды мы связывали с тем, что выходим в безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году - 20 пусков успешных, а один аварийный", - отметил Рогозин. Он отметил, что в оборонно-промышленном комплексе России в целом "омоложение кадров идет очень сложно", но в космической отрасли эта проблема стоит острее.
Второй запуск - неудачный
28 ноября 2017 был произведен второй запуск с космодрома Восточный - запуск ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", после которого не удалось установить связь со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". Помимо спутника планировалось доставить на орбиту еще ряд малых космических аппаратов.
По итогам работы аварийной комиссии Роскосмос сообщил, что "к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя". Следующий, третий по счету запуск с Восточного был перенесен предположительно на конец января 2018 года.
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