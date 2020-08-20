"Коронавирусные" законы стали инструментом подавления протестов в России

В основу доклада легли сообщения СМИ и пользователей соцсетей, данные государственной автоматизированной системы "Правосудие" и дела, которые находятся в производстве юристов проекта "Апология протеста". По его данным, ст. 20.6.1 КоАП, введенная с 1 апреля за нарушение самоизоляции стала одним из инструментов подавления протестов, полагают в "Апологии протеста". Теперь протест рассматривается властями "как угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию населения". Например, на карантинные требования силовики ссылались в уголовных делах и административных протоколах в связи с апрельскими протестами во Владикавказе и акциями солидарности с протестующими в Хабаровске.

Норма предусматривает предупреждение или штраф для граждан от 1 тыс. до 30 тыс. руб. Чаще всего физлиц штрафуют на сумму, соответствующую низшей границе санкции, но эта планка заметно повышается для активистов, которых штрафуют по данной статье за одиночные пикеты или участие в протестных акциях. В 7 из 26 доступных подобных случаев активистам назначили штрафы по 10 тыс. рублей. Еще трое пикетчиков должны выплатить 3 тыс. руб., двое - 5 тыс. руб., по одному - 20 тыс., 15 тыс. и 8 тыс. руб.

Кроме того, меры борьбы с коронавирусом в частности позволяют властям бороться с одиночными пикетами, которые не требуют согласования. C марта 2020 года по всей России прошло не менее 775 пикетов, одиночных пикетов и пикетных "очередей". В апреле и мае, когда во многих регионах действовал режим самоизоляции, протестных акций было многократно меньше, чем в предыдущие или последующие периоды, при этом только за первое полугодие 2020 года в Москве на одиночных пикетах задержали 269 человек - больше, чем за два предыдущих года вместе взятых.

Протоколы по статье о нарушении правил поведения при угрозе ЧС составляли на участников одиночных пикетов: журналиста и политика Илью Азара, муниципального депутата Александра Нахимсона, активиста Виктора Немытова, адвоката Даниила Бермана, ульяновского правозащитника Виктора Топоркова и других. От составления протокола по "коронавирусной" статье не спасает даже соблюдение участниками пикетов социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты. А участницу пикета из Казани Гульназ Равилову в автозаке доставили в полицию и арестовали на пять суток, хотя, как позднее выяснилось, в тот момент она болела коронавирусом.

Если в большинстве регионов активистов наказывают только по "карантинной" статье 20.6.1 КоАП, то в Москве в отношении пикетчиков чаще всего составляется два протокола, в том числе по статье о нарушении правил проведения массовой акции (20.2 КоАП). С этого года она впервые массово применяется к сериям пикетов и пикетным очередям: теперь власти считают их "скрытой формой коллективного публичного мероприятия". Именно так было с журналистами, выступившими в поддержку бывшего спецкора "Коммерсанта" Ивана Сафронова. По мнению авторов доклада, все это свидетельствует о том, что определенные меры и ограничения не имеют отношения к реальной борьбе с распространением заболевания и направлены исключительно на нейтрализацию протеста. О неоправданной жесткости принятых в столице санитарных мер говорят и рядовые москвичи, которых насторожил в том числе ускоренный выход города из карантина.

Статьи КоАП о нарушении режима самоизоляции действуют с апреля этого года. Помимо ст. 20.6.1, предусматривающей наказания для нарушителей "общегражданских" ограничений, это ст. 6.3 КоАП, по которой наказывают за срыв карантина лиц, сдавших положительный тест на коронавирус или недавно вернувшихся из-за рубежа. Размер штрафа по ней для граждан - от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Кроме того, "коронавирусные" поправки были внесены в КоАП отдельных регионов, в том числе Москвы. Столичный штраф за нарушение самоизоляции составляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб.