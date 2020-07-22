Третий день меньше шести тысяч случаев
За последние сутки в России зарегистрированы 5 862 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 165 пациентов с Covid-19, сообщает оперативный штаб.
Накануне в России было выявлено на 20 случаев меньше - 5940, 19 июля - 6109. Таким образом, уже третий день в России фиксируют меньше шести тысяч случаев. И уже четвертый день суточный прирост обновляет минимумы почти за три последних месяца.
Всего за время пандемии в России зарегистрировали 789 190 случаев коронавирусной инфекции, 12 745 умерших пациентов с Covid-19 и 572 053 вылечившихся.
В Москве за последние сутки выявили 638 новых случаев, 234 - в Свердловской области, 221 - в Ханты-Мансийском автономном округе.
Россияне ждут второй волны
Российская система здравоохранения готова к возможной второй волне Covid-19, заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Наша система здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо", - сказал Мишустин.
В то, что второй волны пандемии коронавируса не будет, верят только 27% жителей российских городов-миллионников, пишет РБК со ссылкой на опрос агентства маркетинговых исследований Wanta Group.
Почти половина (47%) жителей крупнейших городов России, в каждом из которых проживают более миллиона человек, ждут второй волны, а наиболее вероятным сроком ее начала считают сентябрь.
Среди тех, кто ждет нового всплеска Covid-19, большинство уверено, что она будет не страшнее первой. Того, что число заражений и смертельных исходов вырастет, опасаются только 16%.
Подавляющее большинство тех, кто верит в приход второй волны, заранее готовится, говорится в исследовании. Цифры такие: откладывают деньги - 38%, принимают витамины - 37%, запасаются лекарствами, масками и антисептиками - 34%.
Туристам заплатят за отдых в России
Еще одна новость из выступления Мишустина в Думе - туристам, которые решат отдохнуть в некоторых регионах России, обещают компенсации на приобретение туров - от 5 до 15 тысяч рублей. Но только если у них есть платежная карта "Мир".
На эти цели правительство решило выделить 15 млрд рублей. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, список этих регионов уже составлен Ростуризмом, сказал Мишустин.
Схема получения бонуса выглядит так: турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров программы и перейти на его сайт, пишет Интерфакс. Там он выбирает тур, оформляет поездку и оплачивает с использованием карты "Мир". Возврат средств на карту займет от пяти минут до пяти дней, полученный кэшбек освобожден от налогов.
Власти рассчитывают таким образом стимулировать поездки на отдых в регионы, где до сих пор не было массового туризма - например, в Хакасию. Ростуризм сообщал о планах субсидировать больше 2 млн туров по стране.
ИВЛ разрешили после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь разрешил эксплуатацию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" после пожаров в больницах в Москве и Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на документы. Аппараты производит Уральский приборостроительный завод -он принадлежит концерну "Радиоэлектронные технологии", который входит в госкорпорацию "Ростех". Завод возобновляет поставки с 22 июля, сказали Интерфаксу в пресс-службе концерна.
Две недели назад стало известно, что Росздравнадзор не увидел прямой связи между нарушениями при производстве "Авенты-М" и их возгоранием в больницах, которые произошли в мае. Жертвами пожара в Петербурге стали шесть пациентов с Covid-19, в Москве погибла одна пациентка, подключенная к ИВЛ.
Росздравнадзор 13 мая приостановил обращение этих аппаратов, выпущенных с 1 апреля 2020 года. И хотя проверка выявила "нарушения производственных процессов", а также несоответствие "Авенты-М" "эксплуатационной и технической документации", экспертиза качества и безопасности не установила "прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями".
Теперь аппараты допущены к обращению приказом Росздравнадзора от 21 июля. Регистрационное удостоверение подписано заместителем руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым, уточняет ТАСС.
Выпускной для московских школьников
Власти Москвы решили провести выпускной для школьников - он состоится уже в эту пятницу, 24 июля, в Парке Горького, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
"Мы готовились к выпускному. Хочу всех обрадовать - показатели заболеваемости, действительно, идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников", - цитирует ее ТАСС.
Все выпускные в период пандемии до сих пор проходили в режиме онлайн. В конце июля в школах прошли ЕГЭ. В Москве режим ограничения был радикально ослаблен в июне, на Красной площади была организована книжная ярмарка.
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