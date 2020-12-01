Коронавирус в России: зафиксирован новый рекорд смертности

За сутки в России зарегистрировали 569 смертей пациентов с Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимум за время пандемии и на 201 человека больше, чем накануне. в Четвертый раз за сутки умерли больше 500 человек.

Предыдущий антирекорд фиксировали в четверг, 26 ноября. Тогда штаб сообщал о 524 смертях. В пятницу в его статистике было 496 летальных исходов, в субботу - 510, в воскресенье - 459, в понедельник - 368. Данные штаба отличаются от тех, которые позже представляет Росстат, он регистрирует гораздо больше смертей пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в стране выявили еще 26 402 заражения коронавирусом - на четыре больше, чем накануне. В пятницу в России зарегистрировали рекордные 27 543 новых случаев. Тогда этот показатель впервые пробил отметку 27 тысяч. После этого три дня подряд суточный прирост сокращался: в субботу было 27 100 заражений, в воскресенье - 26 683, в понедельник - 26 338. Таким образом, число новых случаев третий день подряд превышает 26 тысяч.