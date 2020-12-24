Коронавирус в России: зафиксирован новый рекорд по смертности и заболеваемости

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за день по всей стране было выявлено 29 935 инфицированных. Предыдущий максимум был несколько дней назад, 21 декабря, - 29 359 случаев.

Также в четверг зафиксирован рекорд по числу смертей от Covid-19: за сутки в России умерло 635 человек. Число умерших за сутки уже в третий раз превысило 600 человек.

На первом месте по количеству зараженных снова Москва, где тоже зафиксирован суточный рекорд: 8203 заболевших. Впервые прирост заболевших в городе превысил 8000 человек.

При этом, по данным столичного оперштаба, в Москве число выписанных из стационаров пациентов с коронавирусом за последние сутки превышает число поступивших больных.

Следом за российской столицей наибольшее число заболевших выявлено в Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Псковской областях. Меньше всего зараженных - в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 963 688.