Коронавирус в России выявлен у более 10 000 человек

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в России достигло 10 131 человека. За последние сутки вирус выявлен у 1459 человек, сообщает оперативный штаб в четверг, 9 апреля. Это рекордный прирост за сутки. Больше всего новых заболевших в Москве (857 человек), Московской области (199 человек) и Санкт-Петербурге (44 человека).
За весь период наблюдения в России скончались 76 человек, у которых было обнаружено вызываемое вирусом заболевание COVID-19. 13 смертей пришлись на последние сутки. Еще 698 больных выздоровели, включая 118 поправившихся за сутки. Между тем в Роспотребнадзоре отчитались, что всего в стране провели свыше 1 миллиона тестов.
Правительство России 6 апреля установило ограничения на оптовую и розничную торговлю респираторами, защитными масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями.
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