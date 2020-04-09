Коронавирус в России выявлен у более 10 000 человек

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в России достигло 10 131 человека. За последние сутки вирус выявлен у 1459 человек, сообщает оперативный штаб в четверг, 9 апреля. Это рекордный прирост за сутки. Больше всего новых заболевших в Москве (857 человек), Московской области (199 человек) и Санкт-Петербурге (44 человека).

За весь период наблюдения в России скончались 76 человек, у которых было обнаружено вызываемое вирусом заболевание COVID-19. 13 смертей пришлись на последние сутки. Еще 698 больных выздоровели, включая 118 поправившихся за сутки. Между тем в Роспотребнадзоре отчитались, что всего в стране провели свыше 1 миллиона тестов.

Правительство России 6 апреля установило ограничения на оптовую и розничную торговлю респираторами, защитными масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями.