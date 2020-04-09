aA
За последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 1459 человек в России, 13 больных с COVID-19 скончались. Это рекордный прирост заболеваний и летальных исходов за сутки.
Коронавирус в России выявлен у более 10 000 человек
© Itar-Tass / Scanpix

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в России достигло 10 131 человека. За последние сутки вирус выявлен у 1459 человек, сообщает оперативный штаб в четверг, 9 апреля. Это рекордный прирост за сутки. Больше всего новых заболевших в Москве (857 человек), Московской области (199 человек) и Санкт-Петербурге (44 человека).

Статьи по теме:
Путин борется с "коронавирусной заразой". Что он предложил и как это оценивают эксперты  (3)
США вернули 45 тыс. граждан из 75 стран, а в России вторую неделю обсуждают списки, графики и цены на билеты  (25)

За весь период наблюдения в России скончались 76 человек, у которых было обнаружено вызываемое вирусом заболевание COVID-19. 13 смертей пришлись на последние сутки. Еще 698 больных выздоровели, включая 118 поправившихся за сутки. Между тем в Роспотребнадзоре отчитались, что всего в стране провели свыше 1 миллиона тестов.

Правительство России 6 апреля установило ограничения на оптовую и розничную торговлю респираторами, защитными масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В России 1154 новых случая коронавируса, за сутки умерли 11 человек (15)

В России за последние сутки зафиксировано 1154 новых...

TOP новостей

Прогноз литовских ученых: нужны еще два месяца жесткого карантина (122)

Количество больных коронавирусом в Литве может...

Торговые сети в Литве начинают продавать маски и антисептики: Norfa сообщает, что маски подешевеют (64)

Торговая сеть Norfa сообщает, что 10,11 и 13 апреля будет...

Премьер-министр Литвы: экзамены на аттестат зрелости состоятся (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что...

Как на Пасху будут выглядеть литовские города: дороги перекроют полицейские экипажи или бетонные блоки (6)

В конце четвертой недели карантина его условия станут...

Жители Литвы, которые на выходные отправятся в усадьбы, должны взять с собой документы на недвижимость (7)

Жители Литвы, желающие во время пасхальных выходных...

|Maža didelių žinių kaina