Коронавирус в России: в ожидании плато еще больше 13 тысяч случаев

Второй день больше 13 тысяч

Суточный прирост новых заболевших составил 13 592 новых случая, умерли 125 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне было зарегистрировано 13 634 новых случая, что стало абсолютным максимумом после начала вспышки Covid-19, и 149 смертей.

За прошлый месяц суточный прирост вырос с 5 тысяч до 10 тысяч. В октябре показатель сначала приблизился, а потом преодолел максимальные значения мая. 9 октября он уже перевалил за отметку 12 тысяч, 10 октября было 12 846 случаев, а в воскресенье, 11 октября, была превышена отметка 13 тысяч.

Рекордные цифры фиксируют и в Европе. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, к утру понедельника в мире суточный прирост составил 302 668 случаев. Всемирная организация здравоохранения накануне сообщала, что получила информацию о 383 359 новых случаях заражения, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Всего в России зарегистрировано 1 312 310 случаев коронавируса. Умерли 22 722 человека. Выздоровели 1 024 235 пациентов с Covid-19.

Еще год с Covid-19

Тем временем главный пульмонолог российского минздрава Сергей Авдеев заявил, что пандемия продлится еще не менее года.

"Прогнозы строить сложно. Но, наверное, это несколько месяцев. А в плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу".

Что касается бурного роста новых случаев заражений, то он может замедлиться к концу октября, предположила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября - начале октября", - сказала она РИА Новости.

Пшеничная напомнила, что часть работников решением властей и компаний переведены на удаленный режим, а школьники отправлены на каникулы. По ее мнению, эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, резюмировала эксперт.

Работодатели ответят

С понедельника работодатели в Москве должны еженедельно отправлять данные о своих сотрудниках в мэрию, чтобы власти могли контролировать процесс перевода не менее 30% сотрудников на удаленный режим. Указ на этот счет ранее издал мэр Сергей Собянин. Данные будут проверять.

Нужно отправлять номер мобильного телефона сотрудника, государственный регистрационный номер автомобиля, номера электронной карты "Тройка" и социальной карты. Работодателям грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, если выяснится, что треть работников не отправлены домой.

В Москве в последние дни число новых случаев Covid-19 держится выше отметки 4 тысячи. К понедельнику суточный прирост составил 4 395 случаев (накануне было больше - 4 501), скончались еще 34 пациента с Covid-19 (накануне - 35).

Собянин назвал требования отчитываться об отсутствующих на рабочем месте сотрудниках "лайт-вариантом". "Требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет, и это на самом деле самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", - заявил в эфире телеканала "Россия 24".

На прошлой неделе власти Москвы заявляли, что пока не рассматривают вариант с введением пропусков, которые были на пике пандемии весной.

"Сейчас об этом речи не идет, - говорил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. - Если будем соблюдать [меры предосторожности], то этого будет достаточно, чтобы избежать роста [новых случаев Covid-19]".

Очевидцы при этом сообщают, что пассажиров в московском метро очень много и соблюдать требования социального дистанцирования невозможно.

Указом Собянина с 9 октября в Москве заблокированы льготные проездные для школьников, которых отправили на двухнедельные каникулы, и людей старше 65 лет. Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов еще на прошлой неделе заразился коронавирусом.

Кудрин о второй волне Covid-19

Прогнозы правительства по росту экономики России в 2020-2023 годах не учитывают вторую волну коронавируса, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"На мой взгляд, правительство слишком оптимистично оценивает ближайшие перспективы. Оно считает, что после падения этого года экономический рост в 2021-м составит более 3%. Но в прогноз не заложена вторая волна Covid-19, которая, увы, уже началась", - сказал он в интервью ТАСС.

"В кризисном 2020 году падение валового внутреннего продукта составит, по последним оценкам минэкономразвития, около 4%. Думаю, падение будет больше - от 4 до 5% и выше", - добавил Кудрин.

В свою очередь Всемирный банк оценил потери от прерванных занятий в российских школах, пишет РБК. Из этого прогноза следует, что потери очных школьных часов могут снизить будущие доходы на 2,5% в год на протяжении всей жизни работника.

"По среднему прогнозу российские школьники потеряют чуть больше трети учебного года. Также снижение результатов страны в тесте PISA можно конвертировать в потенциальные потери ВВП и будущих доходов работников", - сказал изданию представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн (тест PISA - международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).